Benamejí aprueba un presupuesto de 4,28 millones de euros para 2026 con más de un millón en inversiones

El Ayuntamiento de Benamejí ha aprobado, en el primer pleno ordinario del año, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 4.284.014,26 euros. Se trata de un documento clave para continuar impulsando el desarrollo económico, social y territorial del municipio.

El equipo de gobierno entiende este presupuesto como "una herramienta fundamental de gestión y transformación social, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Benamejí. Las cuentas aprobadas se sustentan en los principios de control del gasto público, eficiencia en la gestión, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, garantizando así un Ayuntamiento solvente y bien gestionado".

Principales apuestas

El presupuesto para 2026 contempla más de un millón de euros en inversiones, de los cuales más de 200.000 euros serán financiados con recursos propios municipales. Entre las principales actuaciones previstas destacan el arreglo de caminos rurales, una medida especialmente beneficiosa para el sector agrícola, así como mejoras en infraestructuras, alumbrado público, parques y jardines, carreteras, instalaciones deportivas y diversos proyectos de embellecimiento urbano.

Asimismo, se refuerza de manera decidida el compromiso social del Ayuntamiento, asegurando la financiación de servicios públicos esenciales y estratégicos para el municipio, como la ayuda a domicilio, la residencia de mayores y la guardería municipal, además de los servicios de limpieza y mantenimiento urbano. Estas partidas cuentan nuevamente con la financiación necesaria para garantizar su continuidad y mejora.

El presupuesto aprobado también apuesta por el tejido empresarial, el comercio local y la creación de empleo, contemplando la organización de actividades de dinamización empresarial. De igual modo, se mantiene el respaldo al movimiento asociativo, destinando más de 94.000 euros en subvenciones nominativas a colectivos culturales, deportivos y sociales que contribuyen de forma activa al dinamismo y la proyección de Benamejí.

Votación en el Pleno

La aprobación del Presupuesto Municipal contó con los votos favorables del Grupo Socialista, la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Popular.

Con estas cuentas, "el Ayuntamiento de Benamejí reafirma su compromiso con una gestión responsable, realista y cercana, apostando por inversiones útiles y con retorno social, para que el municipio continúe creciendo y consolidándose como un lugar atractivo para vivir e invertir", ha defendido el Consistorio en una nota.