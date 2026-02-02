Baena y la ingeniería Ghenova sellan una alianza para posicionar al municipio en sectores tecnológicos de vanguardia

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha mantenido una reunión de trabajo clave con Federico Álvarez, director de Ghenova en Córdoba, con el fin de establecer marcos de colaboración que impulsen el desarrollo industrial y la captación de talento en Baena y Albendín.

Ghenova se ha consolidado como una de las ingenierías multidisciplinares más potentes del mercado internacional. Con un equipo de más de 1.200 profesionales, la compañía es un referente en los sectores de defensa, naval y offshore, energía, industria y agua, y transformación digital, según asegura el Ayuntamiento en un comunicado. Su capacidad para gestionar proyectos de enorme complejidad técnica la ha convertido en un socio estratégico para grandes programas industriales a nivel global, incluyendo el diseño naval y soluciones integrales de ingeniería avanzada.

El encuentro ha servido para diseñar una hoja de ruta que conecte a las empresas de Baena y Albendín con grandes proyectos de ámbito nacional e internacional. Entre las acciones inmediatas, se organizarán unas jornadas informativas para el sector empresarial, orientadas a que las pymes locales puedan participar en proyectos estratégicos, como los vinculados al desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba o programas de construcción naval de última generación.

Por su parte, Federico Álvarez ha destacado el potencial de la zona: "En Ghenova buscamos la excelencia y estamos convencidos de que en Baena y Albendín existe una base empresarial con la capacidad y la ambición necesarias para integrarse en proyectos de alta tecnología. Queremos ser un puente para que el talento y la industria local se proyecten en mercados altamente competitivos".

Compromiso con el empleo cualificado

Uno de los puntos más destacados de la reunión ha sido el compromiso de la multinacional para fomentar el empleo cualificado y la integración en ese mercado laboral en el municipio a través de dos vías. Por un lado la captación de talento, con la apertura de procesos de selección para incorporar a su plantilla a perfiles técnicos e ingeniería de la zona. Y por otro lado la formación especializada, poniendo en marcha programas de preparación en áreas críticas como logística o mantenimiento, asegurando que los trabajadores locales cuenten con las certificaciones y conocimientos que hoy demandan los sectores más punteros.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha valorado muy positivamente esta sintonía, señalando que "contar con el respaldo de una ingeniería del prestigio de Ghenova es una garantía de futuro para nuestros vecinos y una oportunidad única para modernizar nuestra estructura productiva e incorporar a un mercado laboral emergente al talento de nuestro municipio".