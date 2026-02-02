Árboles caídos, cubiertas voladas y cortes de luz: la borrasca Leonardo deja un reguero de incidencias en Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha hecho este lunes un balance de las incidencias causadas por el temporal de viento y lluvia que ha azotado a la localidad en la mañana de hoy y ha informado de las medidas que se van a adoptar para toda la semana, dadas las malas previsiones meteorológicas. Entre esas medidas, se ha decretado el cierre, hasta el próximo lunes 9 de febrero, del parque de Los Pinos, del pinar de San Rafael y del Centro de Participación Activa ubicado en el interior del mismo. Del mismo modo, se ha cerrado el parque forestal Príncipe de Asturias (Garrotalillo) ante la caída de árboles sobre el talud que linda con la carretera autonómica A-318.

"Ya la semana pasada detectamos la caída de siete árboles de gran porte en el pinar de San Rafael, y hoy, debido a la fuerza del viento, han caído algunos más. Además, en el parque de Los Pinos hay árboles con una inclinación muy significativa que amenazan la zona infantil de juegos del parque, en la zona trasera del antiguo cuartel de la Guardia Civil, de ahí que hayamos optado por esta decisión", ha indicado el alcalde.

Prohibido el acceso en vehículo hacia Los Pinos

También se prohíbe, inicialmente hasta el próximo lunes 9 de febrero, el acceso peatonal y con vehículos hacia el parque de Los Pinos, de modo que no se podrá aparcar en la zona delantera de la Biblioteca Municipal Ricardo Molina ni tampoco se podrá realizar en vehículo el habitual trayecto de subida por la calle José Bedmar El Seco, en el lateral del antiguo cuartel, y bajada por la calle Pilar. "Los vecinos de la calle Pilar sí podrán subir y bajar por ella en sus vehículos para entrar o salir de sus cocheras o para carga y descarga, pero únicamente para ello", ha dicho el alcalde, quien afirma que la Biblioteca y la Casa Ciudadana permanecerán abiertas, aconsejándose el acceso a las mismas desde la calle Antonio Fernández Díaz Fosforito.

En relación al parque del Garrotalillo, Velasco informó de la existencia de árboles que han caído al talud hacia la carretera, "y también hay algunos ejemplares más de gran porte que están muy inclinados, por lo que también podrían caer". "Ante ello, estamos valorando la situación, ya hemos puesto la situación en conocimiento del servicio de carreteras de Fomento, que ha procedido a advertir de esta circunstancia a los conductores, fijando también señales de reducción de la velocidad en este punto. Pedimos a los ciudadanos que eviten acudir a esta zona del Garrotalillo, ante el riesgo existente por la posibilidad de que caigan más árboles".

Pino caído en el acceso a la urbanización Cañada de la Plata de Puente Genil. / V. Requena

Incidencias en el núcleo principal y en las aldeas

En cuanto a incidencias, Sergio Velasco aludió igualmente a la caída de un pino de grandes dimensiones en el acceso a la urbanización Cañada de la Plata. "En esta zona había cuatro pinos, uno es el caído, que ha bloqueado uno de los accesos a la urbanización; otro de grandes dimensiones que también se va a tener que cortar, y los otros dos posiblemente haya que retirarlos igualmente por el riesgo". Con respecto a la aldea de Cordobilla, otro de los puntos más afectados por el vendaval, el alcalde informó de la caída de árboles hacia el talud de la carretera que permite el acceso a la pedanía.

En el casco urbano ha caído un naranjo en la calle Cantarerías, otro árbol de gran porte sobre la fachada del colegio Castillo Anzur, que ya ha sido retirado por los operarios de Egemasa, y también ha habido problemas en la calle Pérez de Siles, donde literalmente han salido volando algunas de las chapas de las cubiertas de las viviendas. Del mismo modo, el viento ha roto cerramientos de cristalería en el anexo del Pabellón Alcalde Miguel Salas. Ante este panorama, desde el Ayuntamiento se ha fijado como únicos accesos al Polideportivo Municipal los establecidos por las calles Ignacio de Loyola y San Felipe Neri, y también se ha procedido al cierre del cementerio municipal, que únicamente, hasta el próximo día 9, se abrirá para servicios funerarios relacionados con sepulturas y enterramientos, y en la parte más nueva del recinto, que está más desprotegida de arbolado.

Los colegios

Con respecto a los colegios, el alcalde avanzó que los alumnos del Parvulario de Agustín Rodríguez empezarán mañana las clases en el edificio principal del colegio, ya que está prevista la realización de unas obras de reparación de la cubierta que se encuentra en una "situación de precariedad absoluta". Estas obras, una vez se liciten en breve, durarán unas dos o tres semanas, por lo que estos pequeños tendrán que permanecer en el edificio principal del centro, antes de regresar a sus aulas habituales.

Por último, el alcalde también indicó que las incidencias han generado cortes en el suministro eléctrico, circunstancia que ha afectado a numerosos barrios y aldeas del municipio. "Nosotros no teníamos ningún aviso o alerta para nuestra zona, y la verdad es que nos ha sorprendido mucho lo que ha ocurrido", dijo el alcalde, tildando lo vivido como "un fenómeno no previsible", que ha supuesto daños de consideración en la ciudad.