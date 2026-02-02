El Ayuntamiento de Priego pedirá la declaración del municipio como zona gravemente afectada por el temporal

El Pleno del Ayuntamiento de Priego solicitará al Gobierno de España la declaración de la localidad como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, tras el episodio de lluvias intensas y fuertes rachas de viento acaecido en el término municipal entre los días 27 de enero y 1 de febrero, desde el martes de la semana pasada hasta el domingo.

La solicitud, incluida con carácter de urgencia en la sesión plenaria celebrada este lunes, está basada en el informe técnico que argumenta la situación de riesgo generalizado y múltiples incidencias que se produjeron a consecuencia del episodio continuado de intensas precipitaciones acompañado en determinados momentos por fuertes rachas de viento que se registraron en dichas fechas y que derivaron en acumulaciones de agua, desbordamientos de cauces, caída de arbolado y daños estructurales, generando una alteración grave de la normalidad y requiriendo la intervención continuada de los servicios municipales de emergencia.

Daños de especial gravedad que afectaron a infraestructuras y bienes municipales, cuya cuantía supera la capacidad ordinaria de respuesta del Ayuntamiento, tanto por su gravedad como por su alcance territorial, por lo que como se argumentó, es necesaria la adopción de medidas extraordinarias de apoyo por parte de otras Administraciones Públicas.

Pleno de enero en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. / R.C.C.

Reprobación del portavoz del PSOE tras una denuncia contra el alcalde que ha sido archivada

Junto a este expediente, el orden del día incluía una moción del PP en la que se planteaba la reprobación política de la actuación del portavoz del PSOE, Toni Musachs, por la presentación de una denuncia contra el alcalde, Juan Ramón Valdivia, cuya tramitación ha sido archivada sin más trámites por la Fiscalía Provincial de Córdoba, “al no apreciarse indicios racionales de criminalidad”.

Una denuncia que para el portavoz del PP, Javier Ibáñez, “ha sido un linchamiento contra el alcalde, algo que me parece muy grave, ante el impacto institucional y reputacional derivado de dicha actuación”.

En su turno de palabra, Toni Musachs señaló sobre la moción que “esto es un claro aviso a navegantes: quien fiscalice, quien denuncie, quien incomode al poder, será castigado”, por lo que como apostilló, “esta moción no pretende defender la legalidad, sino reprobar el ejercicio de un derecho fundamental, como es acudir a la Fiscalía cuando aprecia posibles irregularidades”.

De ahí que Musachs afirmara que no se arrepentía de haber acudido a la Fiscalía y que no pediría perdón por ejercer su función como oposición, ya que como concluyó, “no voy a dejar de fiscalizar aunque me reprueben diez veces”.