Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores

La compañía Aviserrano espera abrir su nueva planta cárnica en La Carlota el próximo mes de junio si se cumplen las previsiones actuales, según han indicado fuentes de la empresa. Lo hará en un principio con una plantilla de unos 500 trabajadores, que se irá ampliando con el tiempo. La nueva fecha supone un retraso de varios meses conforme al planteamiento inicial, que contemplaba la apertura a comienzos de este mismo año.

Todavía no han comenzado las contrataciones, aunque la empresa lleva desde finales del año pasado recibiendo currículum para determinados perfiles, algunos de carácter técnico. A lo largo de 2027 la plantilla podría alcanzar los 1.500 trabajadores en este centro de trabajo, que tendrá una gran capacidad de procesado. Sólo la sala de envasado de la macroplanta podrá poner en el mercado 300.000 bandejas diarios de sus productos.

Las instalaciones, una vez finalizadas, ocuparán una superficie de 30.000 metros cuadrados tras una inversión que ronda los 60 millones de euros. Podrá procesar hasta 12.500 pollos y 2.400 pavos a la hora gracias a las últimas tecnologías del sector.

Además, la compañía ha comunicado que el proyecto en La Carlota contará también con una parcela destinada a servicios, gracias a su excelente ubicación junto a la autovía A-4. Ahí, en un terreno de unos 100.000 metros cuadrados, Aviserrano espera levantar un hotel de cuatro estrellas con 60 habitaciones, cafetería, restaurante y una gasolinera. Los planes apuntan a la primavera del año que viene para su apertura.