La Candelaria abre el calendario romero de Cabra

El santuario de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, ha vivido en el mediodía de este domingo 1 de febrero, la 114ª edición de su Romería de la Candelaria, la más antigua de las que se celebran en el picacho del Macizo egabrense y que organizada por su Real Archicofradía, sirvió de nuevo para congregar a un buen número de fieles que al igual que cada año acuden hasta este enclave para participar en la primera romería del año.

Para esta ocasión la imagen de la patrona de Cabra, lució un antiguo manto de tisú de plata, tejido en Francia, así como saya y corpiño de organza de seda natural bordada plata. Todo este conjunto textil fue donado en 1920 por Carmen Giménez Flores, vizcondesa de Termens.

Además, estrenó en su pectoral un conjunto de aderezo que perteneció a la devota egabrense Soledad Rosal Jiménez, donado por sus familiares en su memoria y que data de mediados del pasado siglo XX y que está compuesto e de alfiler, sortija, y pendientes, todas las piezas de oro amarillo y plata, rematadas con amazonitas y zafiros.

Procesión y besamanos

La imagen del Divino Niño vistió traje de «cristianar», con el que fue procesionado antes de la misa por el claustro del santuario debido a la lluvia, precedido de largas filas de personas alumbrando con velas y romero.

La misa que fue oficiada por el rector del santuario, Emiliano Nguema, con la compañía musical de la Coral de la Hermandad de los Estudiantes de Cabra y donde junto al protagonismo de la imagen del Divino Niño, no faltó la bendición de las candelas y donde los asistentes, tuvieron de nuevo una vez más la ocasión de participar en el besamanos de la pequeña talla y de igual forma de la clásica ofrenda del aguinaldo y la rifa de todas las ofrendas de tortas, panes, roscas y la pareja de pichones, ataviados como siempre para la ocasión.

La recaudación de la rifa benéfica de las ofrendas presentadas, se destina en esta ocasión al proyecto en el que trabaja en este 2026 la delegación de Manos Unidas, como es la mejora del acceso a la educación secundaria inclusiva en Chókwè (Mozambique), por verse gravemente limitado por la pobreza estructural, la escasez de plazas en el sistema público y la carencia de infraestructuras escolares adecuadas.