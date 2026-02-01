El PSOE de Córdoba afirma que se honra a las víctimas del accidente de Adamuz "reforzando y defendiendo los servicios públicos"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este domingo en Palma del Río (Córdoba) que "se honra a las víctimas del terrible accidente ferroviario sucedido en Adamuz reforzando y defendiendo los servicios públicos, cuyos profesionales son los que nos salvan de las catástrofes desde el primer minuto", y ha puesto como ejemplo la respuesta de los servidores públicos en acontecimientos como la pandemia, la erupción del volcán o los efectos de la dana.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en una reunión comarcal celebrada este domingo con cuadros orgánicos e institucionales de la Vega del Guadalquivir, Crespín ha llamado a los socialistas presentes a sacar la política de los despachos e instituciones y llevarla a la calle "para plantar cara y hacer frente a la principal demanda y denuncia que llevamos años haciéndole al PP, que es el deterioro y la privatización de los servicios públicos, especialmente la sanidad".

Así, ha comentado que Palma del Río es un ejemplo "del maltrato del Gobierno" de Juanma Moreno a la sanidad pública por la infrautilización del Hospital de Palma del Río, carente de especialidades, camas y profesionales, déficit que se suma al colapso de las listas de espera, la falta de pediatras en 50 de los 77 municipios de la provincia o los contratos en precario que hacen que los sanitarios se marchen a otras comunidades en busca de estabilidad.

Modelo del PP andaluz

"Ése es el modelo del PP, desviar fondos de la pública a la privada, tanto en la sanidad, como en educación y en dependencia", ha incidido Crespín, que ha centrado esta crítica en un contexto "especialmente duro por la terrible y drástica catástrofe sucedida en nuestra provincia, en Adamuz, que nos ha azotado al alma".

Por ello, ha subrayado que "los socialistas hemos dado la cara desde el primer minuto, no como en Valencia, donde otros partidos y otros dirigentes se escondieron, se ocultaron y se dedicaron a lanzar bulos", y ha llamado especialmente a confrontar modelos de gestión para ver "quién cuida y blinda los servicios públicos, como hace el PSOE, y quién los privatiza, como hace el PP".

Servicios públicos ante la catástrofe

En este sentido, Crespín ha reiterado que "son los servicios públicos los que nos salvan y atienden en caso de catástrofes", por lo que ha asegurado que "honrar a las víctimas del accidente de Adamuz, es defender y reforzar los servicios públicos y los derechos de ciudadanos". En esta línea, ha agregado que "honrar a Andalucía también es aceptar los 4.850 millones de euros más de financiación al año con el nuevo modelo que ha planteado la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, 4.850 millones que sirven para defender la igualdad de los andaluces con unos servicios públicos más fuertes y robustos".

Para concluir, la socialista ha recalcado que "no nos van a achantar", al tiempo que ha asegurado que conocen "la estrategia de quienes no creen en la democracia y están intentando deshumanizar y demonizar a los políticos de izquierdas, al dictado de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos", una táctica ante la que los socialistas "estamos listos y dispuestos a plantar cara, darles esperanza y certidumbre a los ciudadanos, y convencerlos para que tengan confianza en sus ayuntamientos y en sus administraciones".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Palma del Río, Carlos Muñoz, ha compartido con alcaldes, alcaldesas, concejales y cargos orgánicos de la Vega del Guadalquivir propuestas y soluciones a los desafíos que plantean los vecinos para mejorar su vida diaria, "entre ellos la mejora de las pensiones, cuyo decreto de actualización no ha salido adelante por partidos como el PP, que ha bloqueado la subida de las pagas y juega con el futuro de nuestros pensionistas".