El PP de Carcabuey denuncia burlas y una peineta por parte de un concejal de Izquierda Unida

El último Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Carcabuey generó polémica, más allá del ámbito institucional en el que suelen enmarcarse cualquier acto municipal. Juan Castro, que fuera alcalde de la localidad y que actualmente es concejal de Izquierda Unida, realizó una peineta como reacción a planteamientos que se realizaban en ese momento por parte del Grupo Popular. Ante el gesto de Castro, el Partido Popular en la localidad carcabulense emitió una nota en la que "denuncia una vez más la absoluta irresponsabilidad, falta de transparencia y desprecio institucional con la que el equipo de gobierno está gestionando el proyecto del teatro municipal".

Teatro

"El intento fallido del anterior proyecto ya ha supuesto más de 100.000 euros tirados a la basura, dinero de todos los vecinos de Carcabuey, sin resultados, sin explicaciones y sin que nadie haya asumido responsabilidades políticas. Un fracaso mayúsculo que debería haber servido, como mínimo, para actuar con prudencia y humildad, como así hemos pedido durante años y medio. Ha ocurrido justo lo contrario. Tras anunciar públicamente un supuesto cambio de ubicación del teatro y prometer la participación de los tres grupos políticos, han pasado más de tres meses sin una sola llamada, sin una convocatoria, sin documentación y sin el más mínimo avance. Nada. Silencio absoluto. Poniendo excusas una vez más , el SAU tiene mucha carga de trabajo... y al equipo de gobierno no se les ocurre la idea de convocar una reunión con los grupos para ir planificando y desarrollando la nueva idea. La realidad vuelve a imponerse a las palabras del alcalde: no hay diálogo, no hay consenso y no hay intención real de contar con nadie", prosigue la nota del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Carcabuey.

"Propuesta razonable"

El Partido Popular insiste en que "plantea una propuesta razonable, responsable y democrática", como a su juicio es "aplazar cualquier decisión sobre la construcción del teatro hasta la próxima legislatura, para evitar seguir comprometiendo dinero público en un proyecto improvisado y condenado a repetir errores. Que sea la ciudadanía, con su voto, la que decida el rumbo y las prioridades del municipio", así como "la finalización y mejora integral de la residencia de ancianos, una infraestructura esencial que responde a una necesidad social real, que atiende a nuestros mayores, que apoya a las familias y que genera empleo estable en Carcabuey".

Noticias relacionadas

!Lo más grave es que la respuesta del equipo de gobierno no fue política ni institucional, sino una burla: risas del alcalde y una peineta del portavoz de IU", denuncia la nota del PP de Carcabuey, que valora esos gestos como "inadmisibles, impropios de representantes públicos y profundamente ofensivos para quienes defienden el interés general desde la oposición y para los propios vecinos del municipio.