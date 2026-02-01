El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin

Las sierras Subbéticas presentan una imagen espectacular tras las precipitaciones del mes de enero. Según datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, hasta ahora se han recogido 479,9 litros en el paraje de La Nava, para un acumulado de más de 925 en el año agrícola. La acumulación de agua en esta zona deja imágenes espectaculares: las conocidas Chorreras con agua abundante produciendo saltos naturales de agua.

Hay que destacar que el impacto de la última de las borrascas que han descargado sobre Andalucía, la denominada Kristin, ha sido muy abundante en la zona de la Subbética. Sin ir más lejos, la estación meteorológica de la Aemet más cercana a Iznájar, la ubicada en Benamejí, ha recogido 43,4 litros en los siete últimos días.

Previsión de la Aemet para Iznájar. / Aemet

Además, en los próximos días continuará lloviendo de forma abundante en la localidad de Iznájar. Este lunes, de hecho, se esperan fuertes tormentas con un 100% de probabilidad de lluvia, tendencia que se repetirá a lo largo de toda la próxima semana, por lo que continuarán llenándose embalses, acuíferos, ríos y arroyos de la Subbética.