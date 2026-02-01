La Diputación de Córdoba espera tener activa el año que viene la nueva planta de reciclaje de Montalbán

La Diputación de Córdoba acaba de activar los trámites administrativos de uno de sus mayores proyectos de infraestructuras de los últimos años. Se trata de la ampliación y adaptación a los nuevos tiempos del Complejo Medioambiental de Montalbán, una obra que acaba de licitarse y que se espera que esté activa en 2027, con el objetivo de que sirva para tratar la basura doméstica de toda una generación.

Este nuevo equipamiento tiene un coste muy elevado: 118,5 millones de euros, que suben a más de 143 millones si se incluye el IVA. El gasto se irá repercutiendo a lo largo de 26 años, con la mayor inversión en el primer ejercicio para poder ejecutar las obras de la nueva planta, que se abonarían con cargo a una subvención concedida por la Junta a través de fondos europeos por un total de 18 millones de euros.

Esos 143 millones son la cantidad que la Diputación se compromete a abonar en estos momentos a la empresa adjudicataria, que tendrá que construir la planta de tratamiento en un año y hacerse cargo de las operaciones y el mantenimiento durante el siguiente cuarto de siglo. Sin embargo, el valor estimado del contrato es casi el doble: 229 millones de euros gastados una vez que finalice la cesión de la planta, pasado el año 2050. En esa cifra se incluyen estimaciones de conceptos de muy diversa índole, como los ingresos que podría percibir la adjudicataria por vender el biometano, fertilizantes, compost u otros subproductos del reciclaje; prórrogas del contrato, y otros gastos no previstos inicialmente. Es una previsión de gasto por la parte más elevada.

Empresas especializadas

Sin embargo, las empresas deberán presentar sus ofertas sobre el presupuesto base de licitación (143 millones IVA incluido), rebajando esa cifra si así lo consideran. A esta licitación solo podrán concurrir grandes empresas y multinacionales especializadas debido a la inversión y las capacidades técnicas y tecnológicas requeridas para construir la nueva planta del complejo de Montalbán. Tienen de plazo cuatro meses para estudiar las condiciones del contrato y presentarse a la licitación. El presidente de Epremasa, Andrés Lorite, estima que para el año que viene la planta ya podría estar construida.

Manuel Murillo

El quinto contenedor

En realidad, lo que la empresa adjudicataria tendrá que levantar en el Complejo Medioambiental de Montalbán son dos plantas diferenciadas, ya que cada una se hará cargo del tratamiento de un tipo de residuo diferente.

El principal, y el más rentable, será todo aquello que venga del llamado quinto contenedor, que aún no está implantado en la provincia y para el que Epremasa tiene que acometer otras inversiones al margen de la que acaba de licitarse. En teoría, en este depósito sólo debería haber residuos orgánicos de los hogares y otras actividades; básicamente son las sobras de la comida, pero sin plásticos, envases ni ningún otro desperdicio. También pueden ser los residuos de mercados, la hostelería o restos de podas.

El quinto contenedor obligará a los consumidores a realizar una selección previa de su basura, separando las distintas fracciones de forma similar a como ahora se hace con el vidrio o el papel. De ahí que esta basura se la denomine, en la términos técnicos, como Fracción Orgánica Selectiva (FORS).

Mediante un proceso de digestión anaeróbica (sin contacto con el aire), estos restos orgánicos pueden ser reaprovechados. En la nueva planta de Montalbán se convertirán en biometano, que puede comercializarse a través del gasoducto que pasa por la zona.

Instalaciones de reciclaje de Epremasa en Montalbán. / Manuel Murillo

46 millones por venta de gas

Con las instalaciones a pleno rendimiento (dentro de diez años), el estudio económico realizado por la Diputación calcula que la concesionaria podría obtener más de 46 millones de euros a lo largo de todo el tiempo de duración del contrato vendiendo el gas; otros subproductos ofrecerían retornos mucho más modestos de unos tres millones de euros. A todo eso habría que añadir una compensación económica por parte de Epremasa de otros 23 millones repartidos en 25 años.

Esta planta de residuos seleccionados funcionará desde un punto de vista técnico como las plantas de biometano planificadas en otros puntos de la provincia. Con una diferencia clave: sólo se abastecerá de basura doméstica y no de la biomasa que genera la agroindustria. Es decir, no recibirá alperujo de las almazaras ni purines de la ganadería.

La segunda planta prevista en Montalbán se encargará de dar salida a lo que el estudio de viabilidad llama Materia Orgánica Recuperada (MOR). Esto es, en esencia, la basura que hoy sale de los hogares cordobeses, donde la selección previa sólo se está haciendo en la capital. Es lo que se conoce también como la «fracción resto», donde se mezclan tanto residuos orgánicos como plásticos, metales, papel... Con ese material no se puede hacer biometano.

Esta segunda planta de tratamiento tiene como objetivo realizar una selección de todos esos desperdicios para separar aquello que puede tener algún valor. Por ejemplo, el vidrio, distintos metales y sobre todo el aluminio, material del que están hechos multitud de envases de uso doméstico que acaban en el cubo de la basura (latas, cápsulas de café, conservas...).

Instalaciones de reciclaje de Epremasa en Montalbán / Manuel Murillo / COR

Su rentabilidad, por contra, es muy inferior a la que tendrá la primera planta. El estudio de viabilidad de la Diputación estima que se podrían obtener unos 12,5 millones con la venta de subproductos durante todo el ciclo (apenas medio millón por año), de ahí que la ayuda pública a la concesionaria tenga que ser mucho mayor: más de 90 millones de euros.

80.000 toneladas al año

Entre ambas plantas deberían poder tratar unas 80.000 toneladas de residuos cada año, la cantidad que hoy llega Montalbán. De ellas, 25.000 deberían proceder de la recogida selectiva, pero esa cifra sólo se alcanzará dentro de una década. Antes es necesario realizar campañas de concienciación e implantar el quinto contenedor en todos los municipios. El resto, otras 55.000 toneladas, se tratarán en la segunda línea de reciclaje.

El objetivo final es reducir la cantidad de desechos que terminan en el vertedero, donde se tira lo que ya no ha podido ser reaprovechado. Cuanto más grande es ese montón de basura, más dinero debe pagar Epremasa en concepto de canon de vertidos. Según Lorite, desde 2022 la empresa pública abona cada año unos 5 millones de euros por este concepto.

La puesta en marcha de las nuevas plantas de Montalbán tendrá, por tanto, ventajas medioambientales pero también económicas. Lorite explica que gran parte de esa tasa de 5 millones se verá reducida conforme lo haga también el volumen de residuos que acaba en el vertedero. Así se enjugará, al menos en una buena parte, la factura que Epremasa tendrá que abonar a la adjudicataria durante los próximos 25 años.