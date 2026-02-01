Descienden los casos atendidos por el Defensor de la Vecindad de Cabra en 2025

Los casos atendidos a lo largo del 2025 por la Oficina del Defensor de la Vecindad de Cabra, ubicada en la Casa de la Juventud, descendieron considerablemente en relación a años anteriores, según se desprende del informe del pasado ejercicio, siendo atendidas un total de cincuenta personas, prácticamente el cincuenta por ciento menos que en el año 2024.

Esta es una de las conclusiones recogidas en dicho documento y que José Luis Cohen, Defensor de la Vecindad, dio a conocer esta semana, indicando que de todas las personas atendidas «muchas de ellas lo que necesitaban era información y asesoramiento incluso con temas no relacionados con las competencias de esta Defensoría».

Una vez vistos y estudiados los diferentes casos, como informó, se abrieron ocho expedientes, de los que cinco fueron favorables a las peticiones de los ciudadanos, contándose para ello con la colaboración de las distintas concejalías intervinientes.

Asimismo, se cerraron dos expedientes que quedaban pendientes del año 2024, si bien señaló Cohen, ha quedado pendiente de solución un asunto de ocupación de inmueble por parte de un gran grupo de palomas en la calle Tejar, el que está en vías de solución que no es fácil.

En lo relacionado con la seguridad ciudadana y tráfico correspondiente a la Policía Local, en 2025 no se recibieron quejas de la ciudadanía, como venía ocurriendo en años anteriores. «Algo se estará haciendo bien», afirmaba.

Durante 2024, según el informe de ese año, fueron atendidas 86 personas, un 62% más de las que lo fueron en el 2023. Se procedió a la apertura de 28 expedientes para solucionar sus quejas o demandas relacionadas con la administración local y sus servicios, un 133% más que en el ejercicio anterior. De esos expedientes, quedaron 21 solucionados, siendo todos ellos favorables a las peticiones de los ciudadanos y quedando sólo 7 en trámites para darles solución.

Cohen, aprovechó la ocasión, para hacer un pequeño balance de la actuación de Defensor de la Vecindad, desde el mes de mayo del año 2022, fecha en la que empezó su andadura en atender las quejas y necesidades que pudieran tener los vecinos de Cabra, indicando que desde esa fecha se han atendido con su cita correspondiente, 260 personas, además de un número indeterminado de personas que acudieron para consultas y asesoramiento.

De todas las personas atendidas indicó, una vez estudiados sus quejas o problemas se procedió a la apertura de 62 expedientes, quedando todos ellos cerrados y solucionados.

Los ciudadanos de Cabra disponen desde mayo de 2022 de esta figura creada por el Ayuntamiento en pleno como es el Defensor de la Vecindad, un cargo apolítico independiente de la corporación municipal que tiene como fin atender todas y cada una de las quejas de los vecinos de la ciudad y velar por ofrecerles una correcta solución a sus demandas.

Una figura que como recoge el reglamento del Estatuto del Defensor de la Vecindad, también aprobada unánimemente por el pleno, tiene como misión la prestación de un servicio de asesoramiento, información, atención y ayuda a los ciudadanos en sus relaciones con el propio consistorio y el resto de organismos y entidades dependientes del mismo, de forma voluntaria y sin percibir remuneración económica por dicho cometido.

Entre sus competencias se encuentra el iniciar y practicar una investigación para el esclarecimiento de actos o conductas municipales que afecten a una persona o grupo de ciudadanos; dirigir recomendaciones o recordar deberes legales al gobierno local y Corporación municipal para procurar lograr una mejora de los servicios de la administración local; emitir informes en el área de su competencia a solicitud del Pleno y divulgar a través de todos los medios a su alcance, la naturaleza de su trabajo, sus investigaciones y el informe anual.

Noticias relacionadas

De igual forma esta figura contempla atender, gestionar y resolver las dudas, preocupaciones, quejas y sugerencias del vecindario local, basándose para ello en criterios técnicos de la administración local y dar cuenta de la gestión realizada de manera trimestral a la junta de gobierno local, participando mediante invitación en dichas juntas de gobierno, entre otras funciones.