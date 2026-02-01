El Carnaval de La Rambla tendrá su día grande el 14 de febrero con una gran fiesta

La Rambla celebrará el Carnaval 2026 con pasacalles, concurso de disfraces y una gran fiesta con las actuaciones del grupo de versiones Tocata, tres DJs locales y la DJ Inmita Palmera, conocida por su participación en grandes festivales de España.

El día grande será el sábado 14 de febrero con música en directo y diversión para todos los públicos. Así lo ha anunciado el concejal de Juventud, Festejos y Tradiciones, Juan Bautista García, quien ha destacado que, por tercer año consecutivo, el Carnaval se concentra en una sola jornada «atendiendo las peticiones de muchos participantes en estas actividades y garantizando una gran participación de asistentes». El desfile contará con una carroza con animación con temática de Super Mario Bros y ambientación musical de los DJs locales Rada, Ana y JJ. Al llegar a la Caseta Municipal se repartirá una merienda infantil para los niños participantes.