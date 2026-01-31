Una obra de Juan José Fernández anuncia la Semana Santa de Pozoblanco.

La ermita de San Gregorio ha acogido este sábado la presentación oficial de la cartería de la Semana Santa de Pozoblanco 2026, un acto ya consolidado donde se presentan las diferentes imágenes que anuncian las actividades más importantes celebradas por la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Pozoblanco.

Durante el acto se han dado a conocer los distintos carteles que anunciarán los principales acontecimientos cofrades, comenzando con el cartel del Certamen de Bandas En Clave de Pasión, obra de Andrés Luis Garrido Ballesteros, seguido del cartel del Vía Crucis del Miércoles de Ceniza, realizado por Pedro Jesús García Dorado, y culminando con la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Pozoblanco, cuyo autor es Juan José Fernández Villarejo.

Cartel oficial

Este último tiene como protagonista a Nuestro Padre Jesús de la Columna. Durante su intervención, el autor del cartel, Juan José Fernández Villarejo, ha explicado que la obra nace desde la vivencia personal y la memoria, más que desde la representación de una escena concreta. Inspirado en sus recuerdos de infancia y en el sentir cofrade, el cartel pretende reflejar aquello que permanece en el interior tras vivir la Semana Santa pozoalbense.

El autor sitúa la composición en la “fría noche del Lunes Santo”, momento en el que Nuestro Padre Jesús del Silencio recorre las calles de la localidad; mientras que la columna, inspirada en una de las existentes en la ermita de la Virgen de Luna Coronada, ocupa el eje central de la obra, representando a Cristo como fundamento de la vida cristiana y como símbolo de la Pasión y del amor entregado. Tras la imagen, una fotografía envejecida sobre una pared de granito alude al paso del tiempo, la historia y la memoria, mostrando el entorno de la capilla de Jesús Nazareno, lugar estrechamente vinculado al discurrir de la Cofradía del Silencio.

Del mismo modo, durante el acto se procedió a la entrega de los reconocimientos correspondientes al pregonero, Desiderio Dorado Jurado, y al cofrade de honor, Francisco Javier García Fernández. El acto estuvo dirigido por la presidenta de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Pozoblanco, Inmaculada López Castilla, junto a la secretaria de la Agrupación, Anastasia Cruz, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello.