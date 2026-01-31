El gran fuego purificador ilumina la Plaza de la Villa de Dos Torres en la Fiesta de la Candelaria

El fuego purificador volvió a ser protagonista en Dos Torres con la celebración de la Fiesta de la Candelaria, que congregó a miles de personas en la Plaza de la Villa y alrededores.

Tras un día repleto de actividades, a las siete y media de la tarde se proyectó sobre la fachada de la parroquia de la Asunción un vídeo mapping sobre la identidad cultural y patrimonial de Dos Torres, con música épica, narración y acompañado de la danza vertical Amaris con Javi y María, con sus siluetas sobre la misma fachada y colgados desde la torre con más de 15 metros de altura.

La Fiesta de la Candelaria ilumina Dos Torres / Rafa Sánchez

Tras esos quince minutos de preámbulo llegó el momento central de la fiesta como es el encendido de la candela de grandes dimensiones, que utiliza como combustible unos 40 troncos de encinas secas que se van guardando todo el año para la ocasión.

Con la Plaza de la Villa a oscuras, y sonando por la megafonía la Danza ritual del fuego de Manuel de Falla, los operarios municipales prendían fuego con combustible a los troncos que pronto empezaron a prender.

Gran ambiente anoche en la Fiesta de la Candelaria. / Rafa Sánchez

Como destacó el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, «ha sido impactante ver como el fuego desde que se enciende va a más y como la gente que está más cerca del perímetro de la candela se va retirando por las temperaturas que se alcanzan». El regidor local señalaba que «esta fiesta, declarada de interés turístico de Andalucía, es un importante reclamo y estamos muy orgullosos por la gran cantidad de personas que nos visitan, incluso llegados de fuera de España». Los momentos con el fuego en todo su esplendor , «casi hipnóticos», dejan estampas como la plaza, con su edificio de soportales iluminada con la luz de las llamas. Tras el encendido el frío de la tarde desapareció con el calor de esta macro hoguera. Para la ocasión hay un despliegue de Protección Civil y se cuenta con un camión de bomberos como medida de precaución.

Actividades

La tarde y la noche siguió con el espectáculo de danza y fuego Eclipse a cargo de la compañía Circo María Hames. Y con las jotas cantadas y bailadas por el grupo de jotas de la localidad, con la presentación del grupo de niños que se han incorporado para bailarlas.

Pasadas las nueve de la noche llegó el momento de degustar caldereta de ternera con vino y de la repostería expuesta en la muestra gastronómica, por el precio simbólico de 1 euro el plato. La música tradicional llegó con la actuación del grupo Jara y Granito. Los visitantes pudieron recorrer, además, los mercados francos con los puestos de venta de empresas y colectivos locales.

Vídeo mapping con danza aérea sobre la fachada de la parroquia. / Rafa Sánchez

La jornada incluyó por la mañana una exhibición de cetrería, pasacalles de baile y, al mediodía, la degustación de casi un millar de raciones de migas tostás, con su chorizo y panceta, elaboradas por los integrantes del hogar del pensionista San Roque, mientras que por la tarde llegó el momento de la degustación de dulces, a cargo del Ayuntamiento de Villanueva del Duque, localidad invitada que también animó con su charanga.

Desde la medianoche, en el pabellón municipal se celebró la fiesta del fuego con djs. El alcalde remarcó que la Candelaria es «la gran seña de identidad de la localidad y que es posible con el esfuerzo del Ayuntamiento y de muchos vecinos implicados».