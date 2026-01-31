Alta velocidad
Avanzan los trabajos en las vías de Adamuz (Córdoba) para recuperar la línea de alta velocidad tras el accidente ferroviario
Un equipo de técnicos se encuentra preparando la plataforma para poder instalar las traviesas y el carril
Los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria dañada en Adamuz (Córdoba), tras el accidente registrado el pasado 18 de enero, avanzan con el objetivo de recuperar el servicio completo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La actuación se produce mientras continúa la investigación sobre las causas del siniestro que costó la vida a 46 personas y dejó numerosos heridos.
Desde Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, un equipo compuesto por unos 40 técnicos y una veintena de vehículos especializados trabaja en el tramo afectado para retirar traviesas y carriles dañados, acopiar materiales y avanzar en la electrificación y reconstrucción de la catenaria, con vistas a abrir al menos una vía lo antes posible. Los operarios ya están adecuando y preparando la plataforma para poder instalar las traviesas y el carril.
repara la infraestryctg para retomar la circulación lo antes posible
Las labores, autorizadas judicialmente tras la investigación preliminar, están enfocadas en la reposición de la base de vía, el balasto y los nuevos elementos de catenaria, con la intención de que el servicio de alta velocidad se restablezca, aunque aún no hay una fecha definitiva.
La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla es una de las principales arterias ferroviarias del país, y su interrupción ha obligado a establecer servicios alternativos y reorganizar trayectos para garantizar la movilidad entre el centro y el sur peninsular desde el accidente. El Gobierno y el Ministerio de Transportes han subrayado la importancia de retomar cuanto antes la normalidad para los viajeros y para la conectividad de Andalucía con el resto del país.
- La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
- Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros
- Fallece Rafael Garrido Siles, gerente de La Flor de Rute y presidente de la asociación empresarial Rute Turismo