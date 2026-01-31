Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avanzan los trabajos en las vías de Adamuz (Córdoba) para recuperar la línea de alta velocidad tras el accidente ferroviario

Un equipo de técnicos se encuentra preparando la plataforma para poder instalar las traviesas y el carril

Trabajos técnicos de reparación de las vías de alta velocidad en Adamuz, tras el trágico accidente ferroviario.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria dañada en Adamuz (Córdoba), tras el accidente registrado el pasado 18 de enero, avanzan con el objetivo de recuperar el servicio completo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La actuación se produce mientras continúa la investigación sobre las causas del siniestro que costó la vida a 46 personas y dejó numerosos heridos.

Desde Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, un equipo compuesto por unos 40 técnicos y una veintena de vehículos especializados trabaja en el tramo afectado para retirar traviesas y carriles dañados, acopiar materiales y avanzar en la electrificación y reconstrucción de la catenaria, con vistas a abrir al menos una vía lo antes posible. Los operarios ya están adecuando y preparando la plataforma para poder instalar las traviesas y el carril.

Las labores, autorizadas judicialmente tras la investigación preliminar, están enfocadas en la reposición de la base de vía, el balasto y los nuevos elementos de catenaria, con la intención de que el servicio de alta velocidad se restablezca, aunque aún no hay una fecha definitiva.

La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla es una de las principales arterias ferroviarias del país, y su interrupción ha obligado a establecer servicios alternativos y reorganizar trayectos para garantizar la movilidad entre el centro y el sur peninsular desde el accidente. El Gobierno y el Ministerio de Transportes han subrayado la importancia de retomar cuanto antes la normalidad para los viajeros y para la conectividad de Andalucía con el resto del país.

