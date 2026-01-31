Salud pública
Avances en el programa de gestión ética de colonias felinas en Montilla
Se trata de una iniciativa que el Ayuntamiento desarrolla desde hace más de una década
El Ayuntamiento de Montilla ha reforzado su compromiso con el bienestar animal y la convivencia vecinal con la consolidación del programa de gestión ética de colonias felinas, una iniciativa que el municipio desarrolla de forma pionera desde el año 2015 mediante la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno).
Desde sus inicios, este proyecto se ha llevado a cabo de manera voluntaria en colaboración con la asociación protectora Dejan Huella y una amplia red de personas cuidadoras que atienden diariamente a los gatos comunitarios. La evolución de la normativa estatal en materia de bienestar animal ha convertido este modelo en obligatorio para todos los municipios, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Montilla a aprobar en pleno, en mayo de 2025, el Programa de Gestión de Colonias Felinas.
Este programa establece como objetivos la reducción progresiva y ética del número de gatos comunitarios, la protección de su bienestar y la mejora de la convivencia ciudadana, definiendo un marco estable de coordinación entre las personas voluntarias, el colectivo veterinario, la asociación Dejan Huella y el propio Ayuntamiento. Desde Dejan Huella se insiste en la necesidad de seguir incorporando nuevas personas voluntarias.
