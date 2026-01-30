Varias calles inundadas y un arroyo desbordado tras una fuerte tormenta en Castro del Río

Varias calles de Castro del Río se han anegado y un arroyo se ha desbordado en la tarde de este jueves a causa de una intensa tormenta de apenas diez minutos que dejó las calles prácticamente intransitables por unos minutos. El río Guadajoz ha aumentado su caudal de manera considerable, si bien no ha llegado a desbordarse tras el paso de la borrasca Kristin.

La tromba de agua cayó sobre las 20.00 horas y provocó incidencias en otros municipios cercanos como Bujalance, donde también hubo anegaciones a esa misma hora.

En Castro del Río, las inundaciones se produjeron en la zona de La Condesa, cercana al río Guadajoz. Según muestran las imágenes difundidas por los propios vecinos, varias calles se vieron afectadas por el temporal, llegando a estar incluso intransitables. Además, el conocido como arroyo Cantarranas desbordó tras las lluvias.

Por el momento, se desconoce si hay viviendas afectadas.

La borrasca Kristin, como en gran parte de la provincia, también ha dejado incidencia como caídas de árboles y ramas en Castro del Río.

Se desborda el río Guadajoz

Por otra parte, el río Guadajoz, que pasa por la Campiña Este, se desbordó este jueves a su paso por Albendín se desbordó tras las intensas lluvias de este miércoles, aunque la rápida intervención de las autoridades limitó los daños. La crecida del agua sólo terminó afectado a algunas huertas y olivares de la aldea Baenense.

Juan Carlos Roldán

En Castro del Río, el caudal de este río ha aumentado de manera considerable y los vecinos permanecen atentos antes el posible desborde en la localidad.