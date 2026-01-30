El Silo de Pozoblanco acogerá el 4 de febrero el congreso Educando en Valores

El teatro El Silo de Pozoblanco será escenario el próximo miércoles 4 de febrero del séptimo congreso Educando en Valores y del primer congreso Valores que Unen, dos encuentros que pondrán el foco en la educación emocional, la transmisión de valores y la implicación conjunta de jóvenes, familias y profesionales de la enseñanza. El congreso fue presentado por la promotora del mismo, Mari Ángeles Martos; el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello; la concejala de Educación, Cristina Tavera, y la directora de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Raquel Santos.

El congreso, que se celebrará en horario de mañana, contará con la participación de estudiantes a partir del segundo ciclo de Educación Secundaria de los municipios de El Viso, Hinojosa del Duque, Dos Torres, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco. Se trata de una iniciativa ya consolidada en la comarca, que alcanza su séptima edición y que se ha convertido en una referencia dentro de la programación educativa local.

Este año la entidad beneficiaria es Cáritas

En esta edición, el encuentro volverá a tener un marcado carácter solidario. Los asistentes podrán colaborar con Cáritas, entidad beneficiaria este año, mediante la donación de alimentos no perecederos y productos de primera necesidad, reforzando así el compromiso social del congreso.

Entre los ponentes destacados de la sesión de la mañana se encuentra el periodista y presentador de televisión Fernando Díaz de la Guardia, quien compartirá con los jóvenes su experiencia personal en la gestión del estrés y la superación de situaciones adversas. Su intervención se realizará en formato interactivo, ya que serán los propios estudiantes quienes, tras un trabajo previo en sus centros educativos, formularán las preguntas durante una entrevista en directo.

También participará el educador social Antonio Chamorro, con una amplia trayectoria en contextos de intervención social compleja, especialmente en barrios vulnerables, cuya forma cercana y directa de interactuar con el alumnado ha demostrado un fuerte impacto entre los jóvenes. Asimismo, el programa incluirá la intervención de profesionales de la psicología, que abordarán el acoso escolar desde una perspectiva preventiva y participativa.

La música y la educación emocional tendrán también un papel destacado gracias a la participación de la sexóloga Marina Joséndez y el cantante Luis Muñoz, quienes analizarán la influencia de las letras musicales en la formación de valores, fomentando una escucha crítica y consciente entre los adolescentes.

La sesión de la tarde

Por la tarde, a partir de las 18.30 horas se celebrará el primer congreso Valores que Unen, una novedad en esta edición, dirigido a familias y profesionales de la educación. Este encuentro pretende ofrecer herramientas prácticas para la educación de hijos y alumnado, así como generar espacios de reflexión compartida sobre los retos actuales a los que se enfrentan las familias.

En esta sesión participará el exdeportista y comunicador Pedro García Aguado, quien centrará su intervención en la educación en el entorno familiar y en la necesidad de dotar a padres y madres de recursos efectivos para afrontar la crianza en una sociedad cada vez más compleja. Junto a él, el especialista Juanjo Cuevas abordará el impacto de la inteligencia artificial en la educación y el día a día de los menores, ofreciendo claves para su uso responsable.

Además, profesionales de la psicología y la sexología tratarán cuestiones relacionadas con la gestión emocional en la adolescencia, los cambios hormonales y el uso de las redes sociales, con especial atención a la exposición temprana a contenidos inapropiados y a la importancia de la educación afectivo-sexual.

El proyecto está impulsado por el movimiento Desde Siempre para Siempre, que se encuentra en la fase final para su constitución como fundación, y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Pozoblanco y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno.