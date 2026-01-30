Puente Genil también acuerda limitar la implantación de plantas de biometano

El Pleno de la Corporación municipal de Puente Genil ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PSOE, con las aportaciones de IU, para la paralización de los proyectos de implantación de plantas de biometano previstos en el término municipal.

Durante el debate, el portavoz del PSOE y proponente de la moción, José Antonio Gómez, aseguró que existe "incertidumbre" entre la ciudadanía ante estos proyectos, "y viendo lo que ocurre en otros municipios de nuestro entorno como Herrera o Cabra, dos de los grandes referentes de Sergio Velasco que han paralizado proyectos, algo extensible a otras localidades como Baena o Espejo", la Junta de Andalucía "debe tomar cartas en el asunto y regular esta cuestión fijando las condiciones con respecto a olores, distancia a núcleos habitados, o incluso fijando un mapa de zonificación para determinar los lugares más adecuados para instalar este tipo de plantas, un mapa del que todavía no sabemos nada, ya que la Junta sigue sin precisar las condiciones en las que se debe instalar este tipo de plantas de biometano".

IU pide evaluar dónde pueden instalarse estas plantas

Reyes Estrada (IU) dijo que "es necesario evaluar dónde pueden instalarse plantas medianas, porque no hay para más, en lugares donde no haya daños a la población, con una distancia adecuada, y también es urgente cambiar de modelo, favoreciendo las plantas pequeñas integradas que procesen sus propios residuos y hagan economía circular”. Por su parte, Toñi Gallardo (Vox) planteó someter esta cuestión a una consulta popular.

La portavoz del PP, Tatiana Pozo, aseguró que "el Gobierno de España apoya las plantas de biometano y utiliza este asunto como estrategia para confrontar con la Junta", aunque precisó que "según la normativa, y por inseguridad jurídica, no se pueden suspender cautelarmente autorizaciones". "Somos nosotros los que en nuestro PGOU estableceremos las limitaciones, y no vamos a echar balones fuera".

Velasco defiende la actuación de la Junta

El alcalde, Sergio Velasco, dijo que "son los ayuntamientos los que deciden si una planta se instala en un municipio o no, y eso lo establece la Junta de Andalucía". "Por tanto, ni la Junta impone las plantas ni fija las ubicaciones, sino que es muy transparente con esa normativa", señaló Velasco, quien acusó al PSOE de hacer populismo contra el PP, “ya que a ustedes les importa un pimiento esto del biometano”.

"Esto está impulsado por el Gobierno de la Nación y es el modelo energético de este país, la Junta es escrupulosa en sus procedimientos ambientales, y este Ayuntamiento tiene la última palabra porque es un procedimiento de actuación extraordinaria en suelo rústico", finalizó.