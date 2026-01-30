El PP de Rute aprueba en solitario el presupuesto municipal, que asciende a 9 millones de euros

El Ayuntamiento de Rute ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 9.089.263 euros, lo que supone un incremento de 258.595 euros respecto al de 2025. Unas cuentas que solo han contado con el apoyo del PP, ya que los socialistas han votado en contra, y que el alcalde, David Ruiz, califica de "realistas y equilibradas", destacando la subida en el capítulo de inversiones, "donde vamos a superar este año los 500.000 euros y sin subir impuestos".

Proyectos recogidos en el presupuesto

El PSOE argumentó su voto en contra en el pleno en que el presupuesto "no responde" a las necesidades de Rute. Para el portavoz socialista, Antonio Ruiz, es el primer presupuesto en muchos años que no se aprueba antes de que comience el ejercicio, y se mostró crítico con las inversiones, que considera insuficientes.

El portavoz del PP, Rafael García, explicó que el retraso en la aprobación ha estado motivada por la revisión que tiene que hacer de este presupuesto el Ministerio de Hacienda, al estar el Ayuntamiento de Rute acogido al plan de pago a proveedores. García detalló algunas de las inversiones reflejadas en las cuentas municipales, que contempla la mejora de la calle Olivillos, un nuevo depósito de agua para uso agrícola o la creación del museo Rafael Alberti.

Premios Villa de Rute

En la sesión sí se aprobó por unanimidad los Premios Villa de Rute 2026, que se otorgarán en el acto oficial de celebración del Día de Andalucía, el próximo 28 de Febrero. En la categoría de Cultura, ha sido reconocido Miguel Herrero Martos; en Deportes, el premio es para los organizadores de la Carrera por Montaña de Rute; en empresa para Destilerías Machaquito y en Trayectoria Profesional, para el periodista Rafael Pérez Unquiles.

Vecinos de Rute protestan en el pleno contra la ubicación de la depuradora. / Padilla

Una vez levantada la sesión plenaria, el alcalde dio paso a la intervención de la asociación de vecinos y empresarios que piden una reubicación de la depuradora de Rute. Estiman que su construcción está demasiado cerca del casco urbano, lo que acarreará malos olores.

Para abordar este asunto, el alcalde ha concertado una reunión informativa sobre este asunto entre vecinos y técnicos de la Consejería de Agricultura.