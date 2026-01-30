Más de medio centenar de bomberos de la Diputación reciben atención psicológica tras el accidente de Adamuz

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha podido conocer de primera mano el trabajo que durante la mañana de hoy han realizado los profesionales del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) con los bomberos que han participado en las labores de rescate del accidente ferroviario de Adamuz.

Fuentes ha puesto de manifiesto la importancia del apoyo emocional y psicológico para los miembros del Consorcio Provincial y Extinción de Incendios “después de haber vivido unos días duros y difíciles”. De ahí que esta semana los psicólogos del IPBS estén realizado sesiones de ‘debriefing’ con los bomberos intervinientes en Adamuz”, ha afirmado.

Así, ha continuado, “más de medio centenar de profesionales del Consorcio han participado en estas sesiones de apoyo. Para nosotros, como institución provincial, es muy importante atender a personas que han dado tanto por los demás. Cuidar a los que cuidan es fundamental para dar el mejor servicio a toda la provincia”.

El máximo responsable de la institución provincial ha querido agradecer, una vez más, “el esfuerzo realizado tanto por los miembros del Consorcio como por los profesionales del IPBS en una situación de extraordinaria urgencia como la acontecida, un momento que requería de rapidez y diligencia y en el que han demostrado su enorme profesionalidad”.

Fuentes ha insistido en que “esta medida se suma a las puestas al servicio de todos los vecinos y vecinas que lo deseen, especialmente las personas que participaron de manera más directa prestando su ayuda a los afectados por el accidente ferroviario”.