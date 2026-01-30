Lucena pide a Endesa revisar los centros de transformación ante los apagones en varios sectores residenciales e industriales

Los prolongados cortes de luz han retornado a diversas zonas del casco urbano y de la periferia de Lucena. Desde hace semanas, con anterioridad a la incidencia de los últimos temporales de intenso viento y fuertes precipitaciones, paralizaciones discontinuas del suministro de varias horas de duración han afectado tanto al alumbrado público como al interior de domicilios e instalaciones industriales.

Principalmente, estos episodios se concentran en el entorno este de La Barrera, hacia las calles Ballesteros, La Feria, Granada o Álamos; el núcleo de Los Poleares; la zona residencial de Campo de Aras, y el itinerario de la antigua N-331 que conecta con grandes empresas como Docriluc o Efficold.

Justamente un año atrás, centenares de vecinos de la zona de la calle Arcas, calle Rute y zonas colindantes protagonizaron movilizaciones ante una suspensión del abastecimiento prácticamente diaria y que abarcaba hasta diez horas. Finalmente, Endesa actuó e instaló una red subterránea de 215 metros, reconfigurando la línea de baja tensión y equilibrando las cargas, con una inversión de 40.000 euros.

Aumentos puntuales de demanda eléctrica

Fuentes municipales puntualizan que las anomalías detectadas actualmente comportan una menor gravedad, atribuyéndolas a aumentos puntuales demanda energética, con mayor énfasis en las épocas de invierno, y que, a su vez, generan bajadas de tensión. De igual modo, apuntan a la obsolescencia de los transformadores. Una vez ocurren estos apagones, el colapso persiste hasta que los operarios de Endesa acuden a las instalaciones eléctricas que distribuyen la tensión y efectúan la reactivación.

La calle La Feria de Lucena es otra de las que sufren apagones. / M. González

En el último pleno, la concejala de Ciudadanos Purificación Joyera urgió al gobierno local a trasladar "una seria reivindicación" a Endesa y abundó en los "perjuicios" causados en viviendas, con las consiguientes consecuencias de seguridad y, sobre todo, ocasionadas a las personas mayores que requieren, por ejemplo, de máquinas de oxígeno; y también en negocios y empresas. Esta formación apuntó a las averías acarreadas en electrodomésticos y maquinaria. Finalmente, lamentó “el trato nefasto” de la operadora eléctrica a los ciudadanos.

Ante esta coyuntura, el concejal de Servicios Operativos, Javier Pineda, ha confirmado la petición formal, dirigida desde el Consistorio a Endesa, para que revise la totalidad de los centros de transformación y líneas de suministro. En un análisis preliminar, considera que las tormentas han podido agravar estos cortes en el suministro y precisa que, en una misma calle, ante la división de las fases, resultan afectadas algunas viviendas mientras el servicio permanece intacto en otras edificaciones.

Endesa acomete un plan de mejora

Desde Endesa han informado de que, a través de su filial, E-Distribución, acomete actualmente un plan de mejora de las instalaciones de baja tensión en Lucena, concentrándose, principalmente, en las calles La Feria y Ballesteros, plaza de la Barrera y zonas aledañas. En esta zona han sido renovadas dos líneas, con la sustitución completa del cableado y, en breve, se reemplazará otra canalización. Simultáneamente, pronto empezarán los trabajos dirigidos a la implantación de una nueva línea subterránea de baja tensión al objeto de elevar la capacidad de los centros de transformación de la zona. El presupuesto estimado asciende a unos 52.000 euros.

Finalmente, Endesa recuerda que "hace más de un año" presentó en el Consistorio un proyecto basado en la renovación integral de la línea de media tensión de la carretera A-331, en el término municipal de Lucena, con un importe de 130.000 euros. Esta obra, aseguran desde Endesa, aguarda la recepción de la licencia de obra.

Representantes de Endesa conversaron este viernes con el Ayuntamiento de Lucena, concertando "una próxima" reunión a fin de analizar siguientes intervenciones de la compañía.