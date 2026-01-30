La Diputación de Córdoba pide la Medalla de Andalucía para el pueblo de Adamuz

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha acordado este viernes, por unanimidad de todos los partidos políticos, solicitar a la Junta de Andalucía que conceda a todo el pueblo de Adamuz en su conjunto la Medalla de Andalucía, el mayor reconocimiento institucional que concede la Administración autonómica.

La petición, que tendrá que acordar el Consejo de Gobierno de la Junta previa justificación de la Consejería de Presidencia, se ha acordado en un Pleno institucional en el que no ha habido debate al respecto. Los portavoces de los grupos han mostrado la unión política frente a este suceso durante la lectura previa de una declaración conjunta sobre la tragedia.

"Actuación ejemplar"

La solicitud oficial de la Medalla de Andalucía comienza con una referencia al trágico accidente ferroviario. Después, alega que "es de todos conocida la actuación ejemplar que, ante tan dramáticas circunstancias, tuvo la población, los vecinos/as del municipio de Adamuz que acudieron de forma inmediata al lugar del accidente, valiéndose de sus propios vehículos o medios y prestaron la indispensable ayuda así como auxilios y reparto de alimentos y medios materiales que se tornaron, en dicha situación, no solo oportunos sino absolutamente indispensables".

El texto continúa recordando que "los vecinos/as de Adamuz mostraron una humanidad y una entrega de todo punto excepcionales ante las circunstancias y es justo el reconocimiento de tal acción y servicios prestados por el pueblo en su conjunto por lo que resulta oportuno y necesario manifestar la gratitud de todos los ciudadanos/as por dichos servicios y también que el ejemplo sirva para estimular aquellas virtudes cuya base es precisamente la empatía y la solidaridad, máxime aquellos que en momentos tan delicados como los inmediatamente siguientes al accidente así lo demandaron".