Fiestas
David León será el pregonero del Carnaval de Almodóvar del Río
Tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 19.00 horas en la plaza de la Constitución
La Delegación Municipal de Feria y Fiestas Populares ha designado a David León Gómez como pregonero de las fiestas de Carnaval 2026, cuyos actos se prolongarán del 8 al 22 de febrero en distintos espacios y rincones de la localidad.
León, popularmente conocido como David El sastre por su abuelo paterno, es traductor literario de profesión y socio del Ateneo Popular de Almodóvar del Río. Dentro del mundo carnavalero, es un conocido miembro de las últimas chirigotas callejeras que han salido en la localidad, porque lo que más le gusta de esta expresión cultural es “cómo se vive en la calle, es decir, todo lo que no sea oficial”.
El amor por la fiesta de Don Carnal le viene de familia, tanto paterna como materna. Su abuelo Joaquín Gómez, a día de hoy, da nombre al premio Sonrisas de Carnaval, que cada año entrega la Peña Cultural Amigos del Carnaval a aquella personalidad destacada de esta cita del calendario. Precisamente con su abuelo materno y con su hermano participó, siendo niño, en un romancero disfrazado de Estatua de la Libertad.
El pregonero no ha querido adelantar el contenido de su pregón, que tendrá lugar el viernes 13 de febrero (19.00 horas) en la plaza de la Constitución, pero tiene claro que servirá para hacer un homenaje a su estirpe carnavalera.
Programación
- Domingo 8 febrero (12.00 horas) Fiesta infantil de elección de la mascota del Carnaval. Plaza de la Constitución.
- Viernes 13 febrero (19.00 horas) Presentación de la mascota y pregón de Carnaval a cargo de David León Gómez. Plaza de la Constitución.
- Domingo 15 de febrero (16.00 horas) Pasacalles y fiesta de disfraces en Los Mochos.
- Viernes 20 de febrero (20.30 horas) XXXIX Concurso Regional de Agrupaciones Carnavalescas. Salón de Usos Múltiples del IES Cárbula.
- Sábado 21 de febrero (16.00 horas) Pasacalles general de adultos. C/ F. García Lorca.
- Domingo 22 de febrero (12,.00 horas) Boqueroná, Concurso de Cantaritos Rotos y entrega del premio Joaquín Gómez Sonrisa del Carnaval. Plaza de la Constitución; a las 16.00 horas, pasacalles infantil de disfraces. Carpa municipal del recinto ferial.
