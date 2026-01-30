La Candelaria de Dos Torres se inicia con la apertura de los mercados francos

Este viernes ha comenzado la Fiesta de la Candelaria de Dos Torres con la apertura de los mercados francos, con cerca de 40 puestos, y el acto de inauguración, que se ha trasladado a la Casa de la Cultura, donde han intervenido el alcalde, Manuel Torres, y concejales del gobierno local; el alcalde de Villanueva del Duque, Miguel Granados, como localidad invitada en esta edición, y a su vez el delegado de Turismo y Cultura de la Junta, Eduardo Lucena; el delegado de Desarrollo Económico de la Diputación, Félix Romero, y la presidenta de la Mancomunidad de Los Pedroches, Celia Valverde.

La jornada incluyó también el acto inauguración de la escultura A la candelaria, obra de Xema Teno, como ganador del certamen Contemporánea–Rural es un proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Dos Torres con la colaboración de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba.

Una escultura a la entrada del pueblo

La escultura se ubica en la entrada a Dos Torres por la carretera de Pedroche, junto a la plaza de toros y el centro cultural 2T, y, en palabras de su autor, "se compone de una parte principal o central realizada en chapa de hierro en la que se deja entrever lo que es un tronco de encina con los que se prepara la hoguera de la Candelaria y la otra parte de la escultura está realizada con varillas curvadas dando a entender que es el humo o el fuego de la hoguera cuando empieza a prender o ya encendida. Estos dos elementos juntos rinden homenaje a la festividad, representado en un estilo figurativo desde un punto de vista más conceptual".

Además, Xema Teno indicó que "me ha parecido muy interesante utilizar la parte de la escultura del tronco de encina para darle forma y que simule a su vez un torso de mujer bailando, haciendo un pequeño guiño a los bailes tradicionales que también se realizan en esta festividad".

Manuel Torres, junto al resto de autoridades, se dirige a los vecinos durante la inauguración de la Fiesta de la Candelaria. / CÓRDOBA

Música para esta primera jornada de la fiesta

La primera jornada de la Fiesta de la Candelaria, declarada de interés turístico de Andalucía, incluye también la actuación del grupo Nostalgia y la Coral Virgen de Loreto y se interpretan y bailan las jotas serranas, como muestra de las danzas populares del lugar, a cargo del grupo local de jotas de Dos Torres. También se ha desarrollado el pasacalles musical Leyenda viva y hay un concierto del grupo de versiones de Planeta 80, en el pabellón municipal de deportes, para evitar las inclemencias del tiempo.

El alcalde, Manuel Torres, señala que "nos encontramos ante uno de los principales acontecimientos festivos de Dos Torres, que el año pasado congregó a cerca de 9.000 personas y donde se conjugan la gastronomía, las tradiciones, la música, la difusión del patrimonio monumental de la villa y, por supuesto, el fuego.

Este sábado, encendido de la gran hoguera

Este sábado habrá actividades durante todo el día con degustaciones, visitas por la localidad, la teatralización de escenas históricas y hasta exhibiciones de cetrería.

El acto central comenzará a las 19.30 horas con la proyección de un videomapping 3D sobre la fachada de la parroquia y con un espectáculo de danza vertical y a las 19.45 horas se encenderá la gran candela en la Plaza de la Villa, para la que se han dispuesto los trocos de encinas secas que se han ido guardando para este día.