Baena celebrará el 8 de marzo la Quedada de la Mujer con una marcha urbana y actividades de convivencia

El Ayuntamiento de Baena volverá a organizar para el 8M la Quedada de la Mujer, que este año celebra su undécima edición y se ha convertido en una cita ya consolidada en el calendario local. La celebración, que consistirá en una marcha urbana y actividades de convivencia, se hará el mismo Día Internacional de la Mujer, al caer este en domingo, según ha anunciado la delegada de la Mujer, Cristina Vidal.

Durante su intervención, Vidal agradeció la implicación de la ciudadanía de Baena y Albendín, destacando el carácter participativo y reivindicativo de esta iniciativa, que combina convivencia, visibilización y compromiso con la igualdad.

La marcha será de 5 kilómetros y accesible

La actividad consistirá en una marcha urbana de aproximadamente cinco kilómetros, cuyo recorrido ha sido diseñado, un año más, por el club Ocio Natura. El itinerario discurrirá por distintas calles del municipio y será completamente accesible, con el objetivo de facilitar la participación de personas de todas las edades y condiciones.

Como en ediciones anteriores, la quedada contará con la colaboración de la asociación Baena Solidaria, entidad reconocida por su labor en materia de igualdad y feminismo, galardonada con el Premio Dolores Urbano Mujer del Guadajoz 2024 y la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad 2025, otorgada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Merienda solidaria en la Caseta Municipal

Al finalizar el recorrido, previsto sobre las 17.30 horas, las personas participantes se reunirán en la Caseta Municipal, donde Baena Solidaria ofrecerá una merienda solidaria. El servicio tendrá un coste de 3 euros e incluirá chocolate, magdalenas y agua, destinándose lo recaudado a los proyectos sociales de la entidad. Además, se han programado actividades infantiles para facilitar la conciliación durante el evento.

Desde Baena Solidaria, su representante explicó que la entidad será la encargada de gestionar las inscripciones, que podrán realizarse del 5 al 20 de febrero en su sede, situada en la calle Amador de los Ríos, 4, en horario de mañana y tarde, excepto los viernes, cuando será únicamente de mañana.

Este domingo, jornada sobre violencia de género

Durante la presentación, Cristina Vidal animó a la ciudadanía, representantes públicos y colectivos sociales a sumarse a esta iniciativa, no solo como un acto simbólico, sino como un paso más en la lucha por una igualdad real y efectiva.

Por último, la delegada aprovechó la comparecencia para informar de la celebración, el próximo domingo 1 de febrero, de la jornada Violencia de Género en el Mundo Rural, organizada por el Ayuntamiento de Baena, la Delegación de Igualdad y la Asociación de Mujeres Politólogas de Andalucía. El encuentro tendrá lugar en la Biblioteca Municipal, con ponencias desde las 11.00 horas y talleres por la tarde, tras un almuerzo, hasta las 17.00 horas.