Educación
El Ayuntamiento de Cabra consolida el programa de mediación escolar en el IES Aguilar y Eslava
La iniciativa regresa al centro de Secundaria tras el éxito de su fase piloto, centrándose en estudiantes de 1º de ESO
El Ayuntamiento de Cabra, a través del programa municipal Cabra, Ciudad ante las Drogas, ha puesto en marcha la segunda edición de la iniciativa Mediadores en Acción. Tras el éxito de la fase piloto el curso pasado, el proyecto regresa al IES ‘Aguilar y Eslava’ con el objetivo de consolidarse como una herramienta clave para la convivencia escolar.
En esta ocasión, el programa se centra en el alumnado de 1º de ESO, una etapa crítica de transición donde las habilidades sociales son determinantes para los adolescentes.
Según ha explicado la delegada de Sanidad, Rosi Lama, la repetición de la experiencia responde a la "valoración positiva" de la primera edición, en la que se demostró que la implicación de los jóvenes como agentes activos mejora significativamente el clima en las aulas, promoviendo el respeto y la responsabilidad.
Apuesta por la educación emocional
Lama ha subrayado que esta apuesta por la educación emocional actúa como un "factor de protección frente a conductas de riesgo". El programa no solo instruye en la mediación de conflictos, sino que profundiza en el autoconocimiento, la empatía y la comunicación asertiva.
"Dotar a los jóvenes de herramientas para regular sus emociones favorece su resiliencia ante situaciones de riesgo, incluido el consumo de sustancias", ha concluido la edil.
