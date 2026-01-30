Puente Genil aprueba un modelo coordinado para la atención de temporeros agrícolas con el apoyo de PP, PSOE e IU

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado en la primera sesión del año, con los votos a favor de PP, PSOE e IU y el rechazo de Vox, la moción presentada por IU para la puesta en marcha de un modelo "coordinado, digno y corresponsable" de atención a personas temporeras durante campaña agrícola.

El alcalde, Sergio Velasco, apuntó que "el criterio que ha primado en la actuación de este año ha sido humanitario. Había que dar una solución a un problema novedoso, que había ocurrido en años anteriores pero no en una medida parecida a lo que ha pasado este año en Puente Genil".

Velasco elogia la solución adoptada en Lucena

"He hablado con varios alcaldes, y el caso de Lucena ha sido ejemplar, con una gestión extraordinaria, con contratos y licitaciones, aunque creo que el segundo en tomar medidas de este tipo hemos sido nosotros", dijo el alcalde, quien precisó ante la propuesta de IU que "el albergue juvenil, con capacidad de 15 plazas, tiene actividad durante todo el año para los jóvenes de la Mesa Local de la Juventud, por lo que la solución no nos parece la más adecuada por ubicación, porque sería desvestir un santo para vestir otro".

Apoyo de la Inspección de Trabajo

"Estamos trabajando a nivel técnico en soluciones con lo que tenemos disponible. Si tenemos un espacio cedido a una entidad no podemos quitárselo. Tenemos que seguir avanzando, pero no podemos suplantar las obligaciones de otras administraciones", afirmó el alcalde.

"Yo llamé directamente a la subdelegada del Gobierno y le pedí un apoyo de Inspección de Trabajo para abordar la situación de estos temporeros, para que los empresarios que los estaban contratando asumieran sus obligaciones", indicó el alcalde, quien recordó que "hay empresarios que quieren hacer las cosas bien, pero no encuentran mano de obra". "Vamos a prepararnos, sí, pero tenemos muchas limitaciones, y se debe hacer un reglamento de uso", concluyó.