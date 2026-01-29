Los visitantes atendidos en la Oficina de Turismo de Priego crecen un 14,6% en el último año

Las visitas atendidas en la Oficina de Turismo de Priego durante el pasado año 2025 crecieron un 14,6% con respecto a 2024, superando los niveles previos a la pandemia y consolidando de esta manera la recuperación del sector turístico. Así lo ha indicado este jueves el alcalde prieguense y responsable de la delegación de Turismo, Juan Ramón Valdivia, en el transcurso de una comparecencia ante los medios en la que ha dado a conocer los datos oficiales de la estadística de la Oficina de Turismo en el pasado ejercicio, en la que se atendieron a un total de 31.817 visitantes, cifra que sitúa a Priego muy cerca de su máximo histórico reafirmando a la localidad como uno de los destinos patrimoniales más relevantes del interior de Andalucía.

En cuanto a la procedencia de estos visitantes, el 91,46 % del total son nacionales, destacando dentro de estos los residentes en Andalucía (68,52%), con Córdoba como principal provincia emisora (19,07%), seguida de Sevilla, Granada y Málaga. Del resto del territorio nacional, Madrid (4,05%) y Barcelona (3,31%) son las provincias con mayor aporte de visitantes durante 2025. En cuanto al turismo internacional, Francia (2,16% ), Alemania (1,92%) y Reino Unido (1,42%), son los principales mercados extranjeros.

Uno de los aspectos más destacados de los datos presentados es el relacionado con la estacionalidad, constatándose una concentración de visitas en primavera y otoño, situándose abril como el mes con más visitas registradas en la Oficina de Turismo (5.429), seguido de marzo (4.650), noviembre (3.967), octubre (3.744) y mayo (3.585). En el polo opuesto, los meses con menor número de visitantes fueron julio (414), agosto (846) y enero (1.312).

En cuanto a la duración de la visita, el 68,61% fueron de un día (excursiones), el 6,11% pernoctaron una noche, el 5,54% dos, el 4,49% tres noche, y el 1,75% (557) lo hizo de cuatro a siete noches.

Campaña de promoción turística

Junto a los datos estadísticos, Valdivia ha presentado la nueva campaña de promoción turística que, bajo el lema “Priego, Patrimonio Andaluz 2026”, se pondrá en marcha con el objetivo de reformar la identidad de la localidad como destino cultural, natural, gastronómico y social, poniendo en valor su riqueza patrimonial y experiencial.

Valdivia, en la presentación de la nueva campaña turística. / Rafael Cobo

La cartelería, diseñada por el gabinete de comunicación del Consistorio, estará presente en acciones de comunicación, ferias y campañas informativas a lo largo del presente año 2026.