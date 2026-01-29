Borrasca Kristin
Una tromba de agua en Bujalance provoca anegaciones en calles, plazas y accesos a la localidad
El servicio de Emergencias ha recibido varios avisos por acumulación de agua esta tarde
Una tromba de agua asociada a la borrasca Kristin han provocado en la tarde de este jueves, a partir de las 20.00 horas, anegaciones en varias calles, plazas y accesos a Bujalance, especialmente en la entrada al municipio desde Montoro, como ya sucediera el miércoles.
Según ha informado el servicio de emergencias 112, se han recibido varios avisos relacionados con acumulaciones de agua, aunque no se han registrado daños materiales ni personales.
Consecuencias de la borrasca en la provincia
El episodio se enmarca dentro del temporal que está afectando a la provincia de Córdoba durante los últimos días y que ha dejado un elevado número de incidencias. En estos momentos, cinco carreteras provinciales continúan cortadas como consecuencia del desbordamiento de ríos y arroyos.
El miércoles fue la jornada más complicada, cuando llegaron a cerrarse hasta 16 carreteras en distintos puntos de la provincia, aunque algunas de ellas pudieron reabrirse ya durante la tarde del mismo día. El temporal se cebó especialmente con el Alto Guadalquivir, donde varias localidades quedaron incluso sin suministro eléctrico por la mañana.
