Borrasca Kristin
Los técnicos revisan canales y presas en Lucena para evitar futuras inundaciones
El Ayuntamiento ha movilizado a sus equipos de Servicios Operativos para limpiar y revisar las infraestructuras de la ciudad tras el temporal asociado a la borrasca Kristin
La jornada posterior al temporal asociado a la borrasca Kristin ha movilizado en Lucena a personal de Servicios Operativos en la limpieza y revisión de presas, canales y otras conducciones con mayor riesgo de anegaciones. Especialmente, los trabajadores municipales han centralizado los trabajos en la infraestructura de evacuación de la cuenca de La Sierrezuela, en el entorno del Polígono de Los Santos, junto a la Casa-Hogar El Sauce y varias empresas.
El Ayuntamiento, con personal propio y activando contratos de ordinarios de utilización de maquinaria pesada, también ha procedido a la retirada de arboleda de algunos puntos afectados ayer por el desprendimiento de numerosos ejemplares. La cuantificación económica se derivará de las horas extras de los operarios y del empleo complementario de vehículos de gran tamaño.
En la zona de Campo de Aras, pese a la caída de dos postes de tendido eléctrico, pertenecientes a Endesa, ha sido restablecido el suministro eléctrico. Y, en las pedanías, la Guardia Civil perimetró la carretera que conduce a Badolatosa, por desprendimiento de piedras, y en Las Navas del Selpillar han sido subsanados la caída de un muro de contención, así como una incidencia similar en dos árboles.
