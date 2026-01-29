Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos

Varias carreteras provinciales aún permanecen cortadas un día después de las numerosas incidencias provocadas por el viento y la lluvia de la borrasca Kristin. Este miércoles se llegaron a cortar hasta 16 carreteras por toda la provincia de Córdoba, si bien ya desde la tarde del mismo día pudieron reabrirse algunas.

La red de carreteras de la Diputación aún sigue con cinco vías cortadas al tráfico, repartidas por todo el territorio.

En la zona norte, sigue sin estar operativa la carretera que conecta Villaralto con Dos Torres (CO-7409), debido al desbordamiento del río Guadarramilla en el km 4.

En la Campiña, tampoco se puede circular por la vía que une Montilla con Montalbán (CO-4207), que ya quedó cortada por los mismos motivos la semana pasada. Tiene afectado un tramo de 1,5 km por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y el río Salado.

En el término municipal de Córdoba hay dos carreteras cortadas: la que va hasta Obejo (CO-3406), por un deslizamiento; y la de la barriada de Los Ángeles de Alcolea (CO-3105), colapsada en el kilómetro 6. Además, en Montoro permanece cerrada al tráfico la CO-3204 en el kilómetro 26, de nuevo por desbordamiento de un cauce, en este caso el del arroyo Fontalvilla.

Hay también deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de ramas, etc., que no afectan al tráfico y sobre los que la Diputación está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos.

Carretera cortada el miércoles entre Baena y Valenzuela, ya operativa de nuevo. / CÓRDOBA

La Guardia Civil, por su parte, ha informado a primera hora de este jueves sobre la situación en la provincia, en un informe que incluye otras carreteras también afectadas. Una de ellas es la CO-4205 desde Montemayor a Espejo. Además, permanece intransitable a esta hora el Camino Mozárabe entre Villanueva del Duque y Fuente La Lancha, por el desbordamiento del arroyo El Lanchar.

En cuanto a las carreteras autonómicas que se vieron afectadas, todas ellas recuperaron el tráfico ya desde la noche del miércoles, según la información de la Junta de Andalucía. También está operativa la N-432 que se vio afectada en un tramo dentro del término municipal de Córdoba.