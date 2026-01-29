Rute refuerza su seguridad con la incorporación de cinco nuevos agentes de la Policía Local

El alcalde de Rute, David Ruiz, ha recibido a los cinco policías locales que han superado las pruebas de selección realizadas durante los últimos cinco meses y a las que se presentaron cerca de 300 aspirantes. Ruiz les ha dado la enhorabuena por haber superado "unas pruebas que han sido duras y exigentes".

Con estas cinco nuevas incorporaciones, la plantilla de agentes pasará de los 10 actuales a 15, respondiendo así al "compromiso de este equipo de gobierno de reforzar la seguridad en nuestra localidad". El alcalde también ha valorado los cinco años que, por ley, los nuevos agentes tendrán que ejercer en Rute. "Espero tenerlos muchos años más aquí", ha añadido.

Estabilidad a la plantilla

En este encuentro también ha estado presente el jefe de la Policía Local de Rute, Antonio Flores, quien les ha dado la bienvenida y ha destacado el nivel formativo muy alto de estas nuevas incorporaciones. Sobre los cinco años que la actual normativa obliga a los nuevos agentes a estar en la localidad en la que han obtenido la plaza, el jefe de la Policía ha considerado vital esta medida porque dará estabilidad a toda la plantilla, cuya última ampliación fue en 2019.

Ahora, los nuevos agentes, tres hombres y dos mujeres, pasarán seis meses de formación en Sevilla, para realizar posteriormente prácticas en Rute, donde a final de año tomarán posesión de su plaza como agentes de la Policía Local.