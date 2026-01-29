Vigilancia ciudadana
Rute refuerza su seguridad con la incorporación de cinco nuevos agentes de la Policía Local
Los funcionarios tendrán que permanecer al menos cinco años en el municipio
El alcalde de Rute, David Ruiz, ha recibido a los cinco policías locales que han superado las pruebas de selección realizadas durante los últimos cinco meses y a las que se presentaron cerca de 300 aspirantes. Ruiz les ha dado la enhorabuena por haber superado "unas pruebas que han sido duras y exigentes".
Con estas cinco nuevas incorporaciones, la plantilla de agentes pasará de los 10 actuales a 15, respondiendo así al "compromiso de este equipo de gobierno de reforzar la seguridad en nuestra localidad". El alcalde también ha valorado los cinco años que, por ley, los nuevos agentes tendrán que ejercer en Rute. "Espero tenerlos muchos años más aquí", ha añadido.
Estabilidad a la plantilla
En este encuentro también ha estado presente el jefe de la Policía Local de Rute, Antonio Flores, quien les ha dado la bienvenida y ha destacado el nivel formativo muy alto de estas nuevas incorporaciones. Sobre los cinco años que la actual normativa obliga a los nuevos agentes a estar en la localidad en la que han obtenido la plaza, el jefe de la Policía ha considerado vital esta medida porque dará estabilidad a toda la plantilla, cuya última ampliación fue en 2019.
Ahora, los nuevos agentes, tres hombres y dos mujeres, pasarán seis meses de formación en Sevilla, para realizar posteriormente prácticas en Rute, donde a final de año tomarán posesión de su plaza como agentes de la Policía Local.
- La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe