Puente Genil aprueba una ordenanza pionera en España para proteger la toponimia del municipio y su historia

El Pleno de la Corporación municipal de Puente Genil celebrado este jueves ha aprobado la propuesta de la Alcaldía sobre la aprobación inicial del borrador de la ordenanza reguladora de la toponimia del municipio y sus anexos, tras haber superado el plazo de exposición y consulta pública.

En este sentido, el concejal de Presidencia, Javier Villafranca, ha señalado que esta propuesta responde a una iniciativa ciudadana, "y en la ordenanza se han incorporado las inquietudes de personas conocedoras de este asunto, elaborando un registro de calles con nombres históricos, que pasen a quedar protegidos para que no se cambien, ya que forman parte de nuestra esencia como pueblo".

Legislación pionera en España

"Es una legislación pionera como pueblo en España, se ha elaborado un registro de personalidades, fechas y acontecimientos históricos olvidados a modo de guía para tomar decisiones a futuro; también se han adoptado criterios para rotulación de las calles, con una cerámica artística y otro modelo más limpio", defiende.

El Ayuntamiento se compromete asimismo a crear un registro oficial de calles, y a ponerlo a disposición del ciudadano en la web municipal, y a colocar en el rótulo de cada calle, un pequeño distintivo en el caso de tratarse de una calle con contenido histórico, así como un mantenimiento adecuado de las mismas.

Necesita el acal de 100 firmas

Villafranca añade que "cualquier petición tiene que venir avalada por 100 firmas de personas empadronadas en Puente Genil con reseña de los méritos para iniciar el procedimiento, los técnicos elaborarán un informe y luego decidirá el Pleno.

La asignación del espacio es voluntad del Ayuntamiento y este, en un año, tiene que elaborar el plan de implementación de la misma, teniendo otro año para dar los pasos encaminados a la rotulación práctica de la calle.