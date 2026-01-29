Las presas de la Vega del Guadalquivir empiezan a desembalsar agua tras las lluvias en Córdoba

Casi todos los embalses de la provincia de Córdoba han empezado a soltar agua tras las últimas e intensas lluvias, especialmente en la parte occidental y la Vega del Guadalquivir. En algunos casos los caudales están en nivel amarillo debido al volumen de agua evacuado por las compuertas.

Son sobre todo dos las presas que están liberando agua con caudales importantes: Hornachuelos y Bembézar, ambas sobre el río Bembézar en la margen derecha del Guadalquivir, que están liberando más de 190 metros cúbicos de agua por segundo cada una, suficiente como para llenar cuatro piscinas olímpicas cada minuto. Comenzaron a soltar agua ya desde la tarde de ayer y han seguido durante la madrugada, de acuerdo con la información en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Hornachuelos y Bembézar

La presa de Hornachuelos es pequeña, con menos de 12 hectómetros cúbicos de capacidad, y se encuentra al 85% del máximo en la actualidad. No obstante, rozó su máxima capacidad el pasado martes y volvió a hacerlo también durante la tarde del miércoles. Entre medias también hubo desembalses como ahora.

La del Bembézar es mucho más grande (es el tercer embalse de la provincia) y sirve sobre todo para abastecer a los regadíos. Ahora mismo se encuentra por encima del 90% de su capacidad teórica, de casi 330 hectómetros cúbicos. También comenzó a desembalsar ya desde la tarde del miércoles y se ha mantenido así durante la madrugada.

Otros embalses cordobeses también están desembalsando este jueves, pero a un ritmo menor y sin alcanzar el umbral amarillo por su caudal. Es el caso, por ejemplo, del Guadalmellato, sobre el río homónimo, que está soltando agua a razón de más de 100 metros cúbicos por segundo. Toda esa agua irá a parar, al menos de momento, al San Rafael de Navallana, situado aguas abajo. Entre ambos conforman el sistema de abastecimiento de Córdoba capital y los dos rozan el 90% de su capacidad.

Los grandes embalses, como La Breña e Iznájar, no están desembalsando aún. Son tan grandes que se tarda años en llenarlos, por lo que aún se encuentran en niveles bajos sobre su capacidad máxima (48 y 29%, respectivamente).

Caudal del Guadalquivir

Los caudales que presenta el río Guadalquivir en algunos puntos son mucho más elevados que cualquier desembalse. Y en determinadas zonas siguen siendo preocupantes, ya que se ha alcanzado el umbral rojo. Así ocurre en el punto de medición de Fuente Palmera, por el que pasan cada segundo más de 1.200 metros cúbicos de agua, un valor que el Guadalquivir no alcanza en ningún otro punto de Andalucía. En El Carpio y Villafranca ronda los 700 metros cúbicos.