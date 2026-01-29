El Parque Natural de las Subbéticas mantiene cerrados senderos y áreas recreativas por el temporal

La dirección del Parque Natural de las Subbéticas ha optado por mantener cerrados algunos de sus senderos debido a las dificultades y daños provocados por el temporal, si bien otros equipamientos sí están abiertos por completo.

El cierre temporal total se aplica a los senderos de El Picacho, Enrique Triano, (Cabra), La Tiñosa (Priego de Córdoba) y Pinar de Rute y Sierra Horconera (Rute), así como a las áreas recreativas de El Palancar (Carcabuey) y Fuente Alta (Rute). Tampoco es visitable por el momento el Mirador de la Cabrera de Cabra.

Cierres parciales por tramos

No se podrá acceder al sendero del Río Bailón en el tramo comprendido entre la Fuenfría y el pueblo de Zuheros, es decir, el cañón del Bailón. Por tanto, sólo queda habilitado para el uso público desde el aparcamiento del camino de la Nava en Cabra hasta el paraje de Las Chorreras.

En el caso del Sendero de La Ermita (Cabra), queda cerrado al senderismo el tramo conocido como Las Revueltas comprendido entre el paraje de La Viñuela y la Ermita de la Virgen de la Sierra, siendo posible transitar solo desde su inicio en la Vía Verde del Aceite en Cabra hasta la intersección con la carretera CP-115 de subida a la citada Ermita.

Para cualquier aclaración los servicios del Parque de las Subbéticas atienden en el teléfono de Atención a la Ciudadanía del Parque Natural: 957 761 418 (extensión 311340) y en el teléfono del Centro de Visitantes de Santa Rita (660 84 43 69).

Las resoluciones de autorización de senderismo ya emitidas para el sendero de La Tiñosa dejan de tener efecto y las emitidas para el sendero del río Bailón sólo tienen efecto para el tramo abierto (Cabra-Chorreras).