Borrasca Kristin

IU Córdoba reclama un programa extraordinario de financiación para reparar los daños del temporal en la provincia

La formación asegura que los graves destrozos de los últimos días hacen necesaria una respuesta supramunicipal

El paso de la borrasca Kritin por la provincia de Córdoba deja numerosas incidencias.

El paso de la borrasca Kritin por la provincia de Córdoba deja numerosas incidencias. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Izquierda Unida Córdoba ha reclamado la puesta en marcha de un programa extraordinario de financiación y una respuesta coordinada de las administraciones para hacer frente a los graves daños provocados por los últimos temporales en la provincia.

El diputado del Grupo Provincial de IU, José Manuel Cobo, ha advertido de que Córdoba está sufriendo episodios meteorológicos “muy adversos”, con avisos amarillos por lluvias y naranjas por viento, que han causado destrozos en carreteras, caminos rurales y edificios públicos. Ante esta situación, ha defendido la necesidad de una respuesta supramunicipal, apelando a la Diputación de Córdoba para que lidere una actuación extraordinaria.

Cobo ha sido especialmente crítico con la decisión de la Junta de Andalucía de no suspender las clases durante el aviso naranja. A su juicio, esta medida ha sido “irresponsable”, ya que “ha puesto en riesgo a niños, niñas y familias, obligándoles a desplazarse en condiciones meteorológicas muy adversas, además de evidenciar la falta de mantenimiento de muchos centros educativos”.

Desde IU se plantea la activación inmediata de un programa extraordinario de actuación y reparación, con agilidad administrativa y con una mesa de trabajo coordinada por la Diputación junto a los ayuntamientos, que permita actuar “con rapidez y eficacia”.

Daños de Kristin

Por su parte, el alcalde de Carcabuey y responsable provincial del Área Institucional de IU Córdoba, Juan Miguel Sánchez, ha expuesto la situación que viven numerosos municipios de la provincia, donde los daños se han generalizado. Entre los casos más graves ha citado la pérdida de parte de la cubierta del pabellón deportivo de Doña Mencía, los destrozos en el campo de fútbol, el polígono de Los Ruedos y el Ayuntamiento de Cañete de las Torres, las inundaciones en Villafranca de Córdoba o la rotura de una cristalera en un instituto de Nueva Carteya, además de incidencias en El Carpio, Montalbán, La Rambla o Montemayor.

Sánchez ha alertado de que los caminos rurales están siendo especialmente afectados, lo que supone “un nuevo golpe para la agricultura y la ganadería”, y ha reclamado su reparación urgente. Asimismo, ha instado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a intensificar el mantenimiento y la limpieza de los cauces, al considerar que la falta de actuación contribuye a los desbordamientos e inundaciones.

Finalmente, IU ha querido agradecer el trabajo de los servicios públicos municipales, Policía Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos del Consorcio Provincial, guardas rurales y personal municipal, que “llevan varios días trabajando intensamente para dar respuesta a las incidencias causadas por los temporales”.

TEMAS

