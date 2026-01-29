Hinojosa del Duque se prepara para un Carnaval cargado de tradición y ambiente: esta es la programación

La tradición volverá a llenar las calles de Hinojosa del Duque durante los días 13, 14 y 15 de febrero con la celebración del Carnaval, que este año llega con una programación muy completa que deja mucho protagonismo a la gastronomía típica de esta época.

El acto, que ha contado con la presentación del alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González ha servido también para presentar el cartel del Carnaval Hinojoseño 2026, obra de Keila Vidal Coronel, alumna del Bachillerato de Artes del IES Jerez y Caballero de Hinojosa del Duque. El primer edil ha estado acompañado por los concejales Santiago Jesús Aranda, Juan Antonio Antón y María Antonia Ramírez, el profesor de Arte del IES Jerez Caballero, Francisco Ángel Moreno, y varias alumnas participantes en el concurso.

El alcalde ha destacado “el calado que el Carnaval tiene en Hinojosa del Duque, que es una fiesta que forma parte de nuestra tradición con el paso de los años”. Matías González también ha resaltado el compromiso de los colectivos de la localidad para dar forma a un programa para todos los públicos y que busca siempre llegar al máximo de personas para que puedan disfrutar en esta calle de nuestra gran fiesta del Carnaval”.

La autora del cartel, Keila Vidal Coronel, ha comenzado explicando “el papel que la Catedral juega en el cartel, como símbolo de Hinojosa del Duque, junto a una niña feliz, que disfruta del Carnaval, al igual que hacen muchos niños durante estos días”: Por su parte, Francisco Ángel Moreno ha destacado “la importancia de acompañarlas en todo este proceso, en concreto en una faceta como el arte, que forma parte de todas las facetas de la vida”.

La programación

Comenzará el viernes 13 de febrero a las 21.00 horas con el Certamen de Agrupaciones de Carnaval ‘Ciudad de Hinojosa’ en el Auditorio Municipal, que contará con la chirigota Aquí la que no corre, vuela, de Peñarroya; la Agrupación Femenina de la Media Legua con su chirigota Lo que el viente se llevó; la comparsa Con balas de humo, de Peñarroya; y la agrupación Una chirigota de relleno con la chirigota El Capitán Relleno de Hinojosa del Duque.

La venta de entradas será en el Auditorio Municipal, con un precio de cinco euros, de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. También a través del teléfono 615-841-980.

El sábado 14 de febrero a partir de las 13.30 horas será el Concurso Infantil de Disfraces en la plaza de la Catedral. Ademas, se contará con la animación musical del DJ CR Eleven. Y desde las 14.30 horas comenzará la preparación de la Olla de Carnaval para todos los asistentes.

Después a las 15.00 horas actuarán en la plaza las chirigotas Hasta luego Lucas y Padre no hay más que uno. Antes, a las 14.30 horas. será Tardeo Carnavalero con el grupo de versiones Zona Covers.

Por la noche, la fiesta se traslada al pabellón El Pilar, donde a las 23.00 horas comenzará a ambientarse con la música del DJ Anton. Ya a las 00.30 horas será el Concurso de Disfraces de Adultos, con premios a los cinco primeros clasificados. Y a partir de las 1.00 horas llegará el momento del concierto de Planeta 80, seguido por la actuación del DJ Ceña. La celebración acabará a las 6.00 horas.

El domingo 15 de febrero Hinojosa despedirá el Carnaval con una jornada más tranquila. A partir de las 13.30 horas, tendrán lugar los talleres de máscaras y antifaces, así como la aimación musical a cargo del DJ CR Eleven. Después, a las 14.30 horas habrá exhibición y degustación de espetos de sardina a cargo de La Mar Bonita de Málaga. Y a las 15.30 horas será el Concurso de Máscaras y Grupos Enlutados, seguido de la actuación de la chirigota El Capitán Relleno de Hinojosa del Duque. Todo terminará a las 17.00 horas con la entrega de premios y quema de la sardina.

Noticias relacionadas

La Olla de Carnaval y las sardinas se entregarán a los asistentes por un donativo de 1 euro a beneficio una asociación. Ademas, el Ayuntamiento comunica que en caso de lluvia, las actividades se trasladarán al pabellón El Pilar, comunicándose a través de las redes sociales y los medios de comunicación locales.