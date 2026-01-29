El Guadajoz se desborda en Albendín y daña huertas y olivares

El río Guadajoz a su paso por la Campiña Este cordobesa se desbordó en algunos puntos tras las intensas lluvias de este miércoles, aunque la rápida intervención de las autoridades limitó los daños. La crecida del agua sólo terminó afectado a algunas huertas y olivares de Albendín.

El río ha comenzado ya a descender dentro de su cauce a partir de este jueves, tras el episodio puntual de fuertes precipitaciones concentradas principalmente en la zona de Monte López Álvarez, donde se registró una tromba de agua. A este aporte se sumó el caudal del arroyo de las Cobatillas, que desemboca en el río Guadajoz a la altura del puente de la cooperativa, siendo este punto donde se produjo el mayor incremento del nivel del agua.

Ante la crecida detectada, el Ayuntamiento de Baena (entidad matriz de Albendín) actuó de inmediato y se puso en contacto con el encargado del pantano y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que procedieron a cortar completamente el aporte de agua, incluso el caudal ecológico, con el objetivo de evitar un aumento mayor del nivel del río.

Gracias a esta actuación, no se produjeron desbordamientos desde la cooperativa hacia arriba, quedando sin afección toda la zona del parque y su entorno. El desbordamiento se localizó únicamente desde la cooperativa hacia abajo, afectando a las huertas bajas de Albendín.

Sin balance de daños

Fuentes oficiales indicaron que aún no existe una estimación definitiva de los daños ocasionados por el reciente episodio de lluvias, ya que se está a la espera de que finalice la situación de alerta meteorológica vigente. En principio, este viernes se celebrará una reunión técnica para evaluar de forma conjunta todas las incidencias registradas.

Desprendimiento de un falso techo en un colegio de Baena este miércoles. / CÓRDOBA

En Baena hubo árboles y tejas caídos sin que hubiera que lamentar daños personales. Entre las incidencias del miércoles destacó el desprendimiento de un falso techo en el colegio Valverde y Perales que obligo a desalojar tres aulas.