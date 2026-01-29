Eugenio Valle, Carmen Caro o el Atlético Palma del Río entre los reconocidos por el Ayuntamiento de Palma del Río

En la sesión plenaria de este jueves 29 de enero se han aprobado las distinciones de este año a personas y entidades ilustres que recibirán la medalla de la ciudad o títulos de hijo predilecto e hijo adoptivo el próximo 28 de febrero. Se ha aprobado con los votos a favor de PP, PSOE y concejal no adscrito la concesión de título de Hijo Predilecto a Eugenio Valle Carrasco, a título póstumo, como fundador de Azahares y “por toda una trayectoria dedicada a la música, la cultura y el folklore de Palma del Río” según comentó la alcaldesa Matilde Esteo

También el título de Hijo Adoptivo a Ramón Toscano Martí, médico de familia y también médico deportivo y por “su compromiso por la salud”. La medalla de la ciudad se concederá a Juan Carlos Castillo Domínguez, cardiólogo; a Carmen Caro Dugo, profesora de español en Lituania; a Federico Losada Porras, a quien se le conoce como ‘El Primo’ y que contribuye al flamenco y a la gastronomía con la peña flamenca ‘La Soleá’, y a Francisca Velasco Ceballos, Curra, maestra de educación infantil. También se distinguirá a la empresa Mardi, referente en el sector textil en la ciudad; al Atlético Palma del Río y a la Asociación protectora de Animales de Palma del Río con la medalla de la ciudad.

Rechazo de IU

Izquierda Unida votó en contra de esta concesión de distinciones no por a quién se distingue sino porque “nos mantenemos al margen al procedimiento de concesión de esas medallas” según manifestó Francisco Martínez, portavoz de IU. También añadió que aunque otras veces votan abstención, ahora votaban en contra porque “pedíamos al equipo de gobierno un equilibrio equitativo entre hombres y mujeres” y le recordó que ya presentaron una moción en pleno aprobada por unanimidad para que se tuviera en cuenta en este y otros asuntos. Antonio Martín, portavoz del PP respondió a Martínez indicando que “lo que se está votando no es el proceder sino la concesión a estas personas o entidades de Palma del Río”.

Otros acuerdos

En esta sesión plenaria también se aprobó por unanimidad la afectación de una parcela de 3.680 metros cuadrados situada en Duque y Flores para destinarla a huertos sociales para personas o entidades privadas sin ánimo de lucro. Serán 16 parcelas, 14 para uso personal y dos para entidades privadas sin ánimo de lucro.

Dada la temporalidad del empleo público del Patronato Deportivo Municipal, el pleno aprobó por unanimidad la modificación del instrumento de planificación plurianual, es decir, una plaza de administrativo y tres plazas de socorrista “que han tenido que ser cubiertas por necesidades ineludibles y urgentes” según la concejala de Recursos Humanos, Rosa María Canovaca y que nos se han podido incluir en la oferta de empleo público por lo que se incluirá en la de este año 2026.

Mociones

Por otro lado, el pleno dedicó mucho tiempo a debatir sobre varias mociones. El PSOE presentó una proposición sobre la puesta en funcionamiento íntegra del Hospital de alta resolución de Palma del Río pidiendo incluso a la alcaldesa “iniciar acciones legales” si la Junta de Andalucía no resuelve o responde a este requerimiento puesto que firmó un convenio en 2010 con el ayuntamiento en el que se comprometía a “garantizar el derecho de la ciudadanía a una sanidad pública cercana, accesible y plenamente operativa”. El PP tumbó esta moción votando en contra recordándole al PSOE la inversión del gobierno de la Junta en Sanidad y que ha sido este gobierno quien ha puesto en funcionamiento el hospital tras años y años de promesas de gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía.

El concejal no adscrito presentó una moción para impulsar la vivienda protegida en Palma del Río proponiendo impulsar nuevas promociones de VPO en el municipio, reforzar la gestión del Registro Municipal de Demandantes y solicitar subvenciones y financiación a todas las administraciones.

Izquierda Unida presentó tres mociones, una de ellas impulsada por Mares Blancas para la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía. También hubo mociones en relación a la restauración y conservación del cementerio municipal y del censo de amianto en la ciudad.

El Partido Popular también presentó tres mociones: una para ayudar a las familias ante la escalada del precio de los alimentos básicos, otra para una financiación local justa y otra para dotar de mayores recursos humanos y materiales a la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

En esta sesión plenaria, el PSOE cambió su portavoz. A partir de ahora, el portavoz será Carlos Muñoz, el secretario general del PSOE de Palma del Río y Alejandro Marco, será el viceportavoz del grupo municipal.