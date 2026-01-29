Empresarios de Palma del Río buscan relevo generacional en una jornada junto a la UCO

La Asociación de Empresarios de Palma del Río, Empa, ha organizado una jornada sobre Empresa Familiar con el objetivo de que "se mantengan las empresas de Palma de Río, que sobrevivan", según el presidente de la entidad, José Ramón Ruger. "Las empresas son las que generan riqueza en los pueblos. Tenemos un problema de despoblación en toda la provincia y en toda Andalucía y, en general, el resto de España y eso pasa porque a lo mejor no hay suficientes puestos de trabajo y lo que tenemos que dejar es que no se pierdan los que ya están", comentó Ruger.

El reto de superar la segunda generación

Desde Empa pretenden "favorecer el emprendimiento" y, sobre todo, que "las empresas que son rentables, tradicionales y sostenibles se sigan manteniendo y sigan generando puestos de trabajo", como expresaba el presidente. "Hay estadísticas que dicen que las terceras generaciones sólo llegan a un 1% o un 3% de las empresas”, expresó Ruger, por lo que es importante "encontrar el relevo adecuado para que esas empresas se mantengan con vida", ya que mantener esas empresas también contribuye a mantener la población de las zonas rurales, coincidieron.

Jornada de Empa y la UCO sobre empresa familiar en palma del Río. / J. Muñoz

"Refundación" de la Cátedra de Empresa Familiar

La mayoría de las empresas en los pueblos son empresas familiares, por eso es interesante esta jornada que busca también la complicidad de la Universidad de Córdoba a través de la Cátedra de Empresa Familiar, que dirige José Manuel Serrano Cañas, que también participó en estas jornadas. El profesor de Derecho Mercantil presentó en Palma del Río el proyecto de "refundación de la Cátedra de Empresa Familiar, una cátedra pensada para ayudar a los pequeños y medianos empresarios a poder afrontar con éxito, si es posible, el traspaso generacional de las primeras a las sucesivas generaciones y así evitar que se pierda la riqueza de las empresas", como expresó.

La UCO contará con asociaciones empresariales como Empa para que la iniciativa llegue al mayor número de empresarios. Para Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río, "estas jornadas nos parecen muy interesantes y muy adecuadas" porque son "un apoyo al Ayuntamiento y a la ciudad". Para Esteo es fundamental "saber transmitir que necesitamos a los jóvenes para que se produzca ese relevo generacional".

Con empresarios de todos los sectores económicos

La regidora no olvida que las empresas familiares y los autónomos son los que hacen el pueblo y que el sector agrario hace falta más que nunca y supone el 70% de la economía palmeña. La jornada se desarrolló en el salón de actos del Espacio Cultural Santa Clara con el subtítulo Continuidad y futuro: claves del relevo en la empresa familiar.

En el encuentro se dieron cita varios empresarios de todos los sectores de Palma del Río que escucharon una ponencia impartida por el bufete Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, expertos en asesoramiento jurídico y estratégico para empresas familiares.