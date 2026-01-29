La Diputación pide a la CHG permiso para resolver los cortes de la carretera de Dos Torres a Villaralto

El delegado de Infraestructuras de la Diputación, Andrés Lorite, ha pedido este jueves a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que se pronuncie sobre el proyecto del Servicio Provincial de Carreteras de la Diputación para resolver los problemas de cortes de la carretera provincial CO-7409 que une Dos Torres con Villaralto y que a la altura del kilómetro 4 se ve cortada cuando hay crecidas del río Guadarramilla, en épocas de lluvias. En esas circunstancias, como ha ocurrido esta semana, el cauce del río supera la cota de la carretera.

Lorite, que visitó la zona afectada en compañía de los alcaldes de Dos Torres, Manuel Torres, y de Villaralto, Celia Valverde, explicó que la Diputación pretende cambiar el sistema actual de tubos, "que resulta insuficiente", por la colocación de tres marcos prefabricados "con la suficiente anchura para que el paso del agua por debajo de la carretera sea óptimo", a la vez que se subirá la cota de la carretera para evitar el colapso habitual.

Sin respuesta de la Confederación

Sin embargo, según aseguró, "en noviembre hicimos la solicitud a la CHG y todavía no hemos recibido ninguna respuesta". Tras el corte de nuevo de la carretera estos días por este mismo motivo, ha querido "denunciar públicamente esta falta de respuesta del organismo de cuenca, que es el competente sobre el río Guadarramilla y que depende del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España", y el "perjuicio que esto supone para las personas que utilizan esta carretera que es la vía más rápida para unir ambos municipios y por la que necesitan transitar muchos ganaderos y agricultores para acudir a sus explotaciones".

Estado en el que quedó esta semana la carretera CO-7409 entre Villaralto y Dos Torres. / CÓRDOBA

Muchos agricultores y ganaderos afectados

Del mismo modo, Andrés Lorite indicó que, "como se puede comprobar", la CHG "no limpia el cauce en ese punto y eso hace que se arrastren cañas, vegetación y sedimentos", obstaculizando el paso del agua por los tubos.

El alcalde de Dos Torres y la alcaldesa de Villaralto señalaron que son muchos los vecinos afectados que preguntan por qué no hay una solución y agradecieron el interés de la Diputación por resolverlo. Los regidores confían en que haya una pronta respuesta favorable de la Confederación.