Sucesos
Detienen a dos personas en Hinojosa del Duque por robar en la vivienda y los dos coches del mismo propietario
La Guardia Civil consiguió recuperar ambos vehículos en la provincia de Almería
La Guardia Civil ha procedido la detención de dos personas en Hinojosa del Duque, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en domicilio y dos delitos de robo y hurto de uso de vehículos.
La Guardia Civil tuvo conocimiento mediante denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Hinojosa del Duque, de un robo con fuerza ocurrido en un domicilio de la misma localidad. Al parecer, autores desconocidos habían accedido al interior de un domicilio sustrayendo numerosos objetos para, posteriormente, sustraer también dos vehículos del mismo propietario de la vivienda, que se encontraban estacionados en la vía pública.
De manera inmediata, la Guardia Civil inició las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, realizando la inspección técnico ocular en el lugar del robo y recabando todas las pruebas que permitieran identificar a los presuntos autores.
Vehículos recuperados
Tras una difícil investigación, los agentes de la Guardia Civil lograron identificar a dos vecinos de la localidad de Hinojosa del Duque como presuntos autores de los hechos, logrando recuperar los dos vehículos sustraídos en la vecina provincia de Almería y entregarlos en depósito al representante del legítimo propietario.
Finalmente, la Guardia Civil consiguió localizar y detener a los identificados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y otros dos delitos de robo y hurto de uso de vehículos.
Los detenidos y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.
