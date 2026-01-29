La borrasca Kristin sigue dejando incidencias en Cabra este jueves

El paso de la borrasca Kristin por Cabra continúa generando complicaciones. A las 7.00 horas de este jueves, agentes de la Policía Local y efectivos del parque de bomberos de Lucena-Cabra han tenido que intervenir de urgencia en la calle Tinte -antigua carretera a Lucena- debido a la caída de un árbol de gran porte de la ladera sur. El incidente ha provocado el corte total de la vía, aunque la rápida actuación de los servicios de la Policía Local y de los bomberos ha permitido restablecer la circulación con normalidad poco después.

Este suceso se suma al balance de más de veinte intervenciones registradas en 48 horas. Según ha detallado a este periódico el delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Guillermo González, las rachas de viento y la lluvia han afectado tanto al casco urbano como a las pedanías.

Caída de árboles en la zona del antiguo recinto ferial de Lucena / MANUEL GONZÁLEZ

Hasta el momento se contabilizan una decena de árboles caídos, con incidencias destacadas en el colegio Andrés de Cervantes, el parque Manuel Piedra El Zeta y la zona alta de la calle Málaga. así como en el paraje natural de la Fuente de las Piedras y en los núcleos rurales de Gaena y Huertas Bajas.

Daños en el parque Alcántara Romero

También se ha actuado en otros siete puntos por riesgo de caída de ramas de gran porte, especialmente en áreas sensibles como las zonas infantiles de Blas Infante, el entorno del parque deportivo Heliodoro Martín y los jardines de la calle Nuestra Señora de la Paz. Además, se dio aviso a la Junta de Andalucía por una incidencia en el kilómetro 4,3 de la carretera de Huertas Bajas.

Entretanto, el Consistorioprocede a la valoración de daños en el parque Alcántara Romero y a la cuantía económica a la que ascienden los provocados por el total de incidencias.

Pese a la importancia de los destrozos materiales, no se han registrado daños personales