El borrador de presupuestos de Montilla para 2026 refuerza el servicio de ayuda a domicilio

El borrador de presupuestos municipales para 2026 refuerza el servicio de Ayuda a Domicilio en Montilla hasta superar los 5.440.000 euros. Así se desprende del borrador que ha presentado este jueves el equipo de gobierno del Ayuntamiento y que asciende, en total, a 27.226.921,55 euros.

El alcalde, Rafael Llamas, ha señalado que se trata de un borrador de presupuestos "responsable y realista", fruto de un trabajo "riguroso" de análisis de la situación económica municipal y que, a su juicio, "da respuesta a las competencias propias del Ayuntamiento".

De igual modo, el documento que ahora se someterá a la consideración del resto de grupos con representación plenaria —PP e IU—, pretende garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, así como "afrontar los principales retos de Montilla como ciudad referente del sur de la provincia de Córdoba".

Factores que influyen en el crecimiento presupuestario

Por su parte, la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, ha detallado que el crecimiento presupuestario con respecto a las cuentas de 2025 —y que se sitúa en el 4,7%— se sustenta fundamentalmente en dos factores principales.

En primer lugar, el incremento de la aportación del Estado a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que aumenta en un 9,52%, lo que supone 682.103,99 euros adicionales. "Este ingreso de carácter incondicionado que contribuye a reforzar la capacidad financiera municipal", ha señalado Antonia Ramírez.

Por otro lado, el equipo de gobierno ha contemplado en su propuesta de cuentas municipales para el año 2026 el aumento de la partida para financiar el servicio de ayuda a domicilio, que crece en un 19,79%, con un incremento de 803.132,94 euros, "un gasto finalista destinado exclusivamente a este servicio".

Sube el gasto en recursos humanos

Por otro lado, durante su intervención, Rafael Llamas ha señalado que estos presupuestos están condicionados por el aumento del gasto en recursos humanos y en la prestación de servicios municipales, derivado principalmente de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del incremento del coste de las materias primas y de suministros.

A ello se suma el reto que supone la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos que exigen aportación municipal, como el Plan de Actuación Integrada (PAI) Cohesiona Montilla. Actuando para transformar, con una cofinanciación del 15%, o la subvención del 2% Cultural para continuar las excavaciones en el cerro del Castillo de El Gran Capitán.

De igual modo, ambas actuaciones se realizarán mediante financiación externa, "gracias a la situación financiera solvente del Ayuntamiento". Según ha destacado el alcalde, estas actuaciones responden "a proyectos que contribuyen a un modelo de ciudad consensuado y compartido, orientado a la recuperación patrimonial, el desarrollo urbano sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía".

Líneas estratégicas del presupuesto municipal

El presupuesto para 2026 refuerza, además, varias líneas estratégicas. Entre ellas, el aumento del 25% de las subvenciones de concurrencia competitiva destinadas a clubes y asociaciones deportivas o el apoyo a proyectos de innovación social, como El Barrio que Quieres, con una partida específica de 30.000 euros.

De igual modo, se contempla el refuerzo de los recursos humanos de los servicios públicos municipales; el incremento del 33% de los programas y subvenciones dirigidos a juventud e infancia; una mayor dotación para el mantenimiento de vías y caminos, con un aumento del 43%, y la consolidación de la apuesta turística de Montilla como motor de desarrollo económico y social, mediante la financiación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Amontíllate: vivir la experiencia del vino en Córdoba.

Por último, el alcalde ha subrayado que "este no es un documento cerrado", ya que el borrador del presupuesto ha sido entregado al resto de grupos municipales en la Comisión de Cuentas, con el objetivo de que pueda ser analizado, trabajado y consensuado.