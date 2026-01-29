Borrasca Kristin
El Ayuntamiento de Fuente Palmera cifra en 45.000 euros los daños por el temporal
El Consistorio contabilizó una treintena de incidencias el miércoles, destacando la interrupción del suministro eléctrico durante más de cinco horas en diversas zonas de la localidad
En La Colonia de Fuente Palmera se contabilizaron unas 30 incidencias de diferente grado durante el miércoles, siendo la interrupción de cinco horas y media del suministro eléctrico lo más relevante, incluyendo cortes de cableado en El Villar y Cañada del Rabadán. El viento derribó algunos árboles en los parques de El Villar, Los Silillos y La Herrería, así como en la circunvalación de Fuente Palmera y en la carretera a su paso por La Herrería, las cuales estuvieron cortadas mientras los trabajadores del Ayuntamiento realizaron las labores de retirada.
También se descolgaron varios toldos en colegios y carpas municipales, así como caídas de cierres de terrazas y cornisas en algunas pedanías.
El Consistorio activó el Plan Local de Emergencia movilizando a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y operarios municipales. El alcalde, Francisco Javier Ruiz, calcula unos 45.000 euros en daños, “un coste bastante importante para los ayuntamientos y lo que pedimos a las administraciones es apoyo y financiación para este tipo de situaciones, ya sufridas anteriormente”.
