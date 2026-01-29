Amplían las plazas en la residencia Jesús Nazareno de Castro del Río

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha visitado la residencia Jesús Nazareno de Castro del Río, acompañada por el alcalde del municipio, Julio Criado, con motivo del incremento en cuatro plazas concertadas por la Junta de Andalucía en este centro.

Durante la visita, Sánchez ha señalado que la ampliación del concierto contribuirá a mejorar la atención a las personas mayores y a seguir avanzando en el refuerzo de los recursos del sistema de dependencia en la provincia, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de plazas residenciales.

Ampliación en la provincia

La delegada ha enmarcado esta medida en la planificación de nuevas plazas en Córdoba, que contempla un total de 246 para la provincia entre residencias y unidades de estancia diurna, junto a la agilización de los conciertos con entidades y fundaciones, según explicó en una intervención reciente en Baena.

En este contexto, ha subrayado el esfuerzo presupuestario de la Consejería de Inclusión Social destinado a dependencia, con 2.610 millones de euros, cifra que, según indicó, supone un incremento cercano al 12% respecto al ejercicio anterior, para seguir extendiendo el sistema y reducir listas de espera.

Inauguración en 1983

La residencia Jesús Nazareno hunde sus raíces en el antiguo Hospital Jesús Nazareno de Castro del Río, cuya fundación se sitúa en 1741, y mantiene una trayectoria asistencial de carácter benéfico que se ha ido adaptando a las necesidades sociales a lo largo del tiempo.

El actual edificio residencial, levantado sobre el antiguo hospital, fue inaugurado en marzo de 1983 y dispone de instalaciones y equipamiento orientados a la atención integral de sus residentes.

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar que integra, entre otros perfiles, personal de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y trabajo social, además de profesionales de atención directa y servicios generales, para garantizar la atención diaria y el cuidado continuado.