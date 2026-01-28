Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tren de borrascas

El temporal obliga al cierre de ocho carreteras provinciales

El desbordamiento de varios arroyos impide la circulación en varias vías comarcales

Carretera cortada en el término municipal de Bujalance.

Carretera cortada en el término municipal de Bujalance. / CÓRDOBA

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha informado este miércoles sobre el corte de seis carreteras de su titularidad debido al temporal, con intensas lluvias y fuertes rachas de viento.

La CO-6206, entre la N-432 a la altura de Baena y la A-318 por Doña Mencía, está cortada en varios puntos. La CO-4311, de la A-440 a la A-8203 por el Villar en Fuente Palmera también está cerrada al tráfico.

Además, la CO-7409 de Villaralto a Dos Torres se encuentra inhabilitada en el kilómetro 4 debido al desbordamiento del río Guadarramilla, así como la CO-3406 de Obejo a El Vacar.

El arroyo Salado también se ha desbordado y ha obligado al cierre de la CO-4207 de Montilla a Montalbán. Es la misma carretera que se desbordó el fin de semana pasado por las lluvias.

La CO-4205 está cortada entre los kilómetros 4 y 5 por el desbordamiento del arroyo Carchena y de su afluente cercano en Montemayor.

En cuanto a carreteras autonómicas, durante la mañana de este miércoles se han visto cortadas la carretera A-309, en el kilómetro 33 (término municipal de Bujalance) y la A306 en punto kilométrico 14 entre Bujalance y Cañete.

