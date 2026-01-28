El temporal obliga al cierre de ocho carreteras provinciales

La Diputación de Córdoba ha informado este miércoles sobre el corte de seis carreteras de su titularidad debido al temporal, con intensas lluvias y fuertes rachas de viento.

La CO-6206, entre la N-432 a la altura de Baena y la A-318 por Doña Mencía, está cortada en varios puntos. La CO-4311, de la A-440 a la A-8203 por el Villar en Fuente Palmera también está cerrada al tráfico.

Además, la CO-7409 de Villaralto a Dos Torres se encuentra inhabilitada en el kilómetro 4 debido al desbordamiento del río Guadarramilla, así como la CO-3406 de Obejo a El Vacar.

El arroyo Salado también se ha desbordado y ha obligado al cierre de la CO-4207 de Montilla a Montalbán. Es la misma carretera que se desbordó el fin de semana pasado por las lluvias.

La CO-4205 está cortada entre los kilómetros 4 y 5 por el desbordamiento del arroyo Carchena y de su afluente cercano en Montemayor.

En Directo

Manuel González Los vecinos de Campo de Aras, en Lucena, sin luz El desprendimiento en el asfalto de un árbol de gran porte, que atraviesa el asfalto, ha provocado la suspensión del tráfico rodado en la zona rural de Campo de Aras, en Lucena. Además, desde esta mañana se mantiene fuera de servicio el abastecimiento eléctrico. Efectivos de Protección Civil se han desplazado a este entorno para contribuir a la resolución de las incidencias. En el resto de Lucena, hasta el momento, los efectos de la borrasca Kristin son de controlada dimensión. Corte de carretera en Campo de Aras, Lucena. / Manuel González

A. J. González En fotos | El impacto del temporal de lluvia y viento en Córdoba Algunas instantáneas del efecto de la borrasca Kristin sobre las calles y vías de Córdoba. Aviso naranja en Córdoba / A. J. González

Manuel Murillo Vídeo | Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba Árboles caídos, tejados arrancados y calles anegadas, entre los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba. Manuel Murillo

Adrián Ramírez El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en aviso naranja El río Guadalquivir ha superado los dos metros de altura y ha entrado en aviso naranja a su paso por Córdoba capital. Según los datos facilitados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cauce ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas. El caudal del río se ha duplicado en apenas 24 horas. Poco antes del mediodía del martes apenas superaba el metro de altura; en torno a las 17.00 horas alcanzó el metro y medio, lo que activó el aviso amarillo (seguimiento), y ha sido ya en la mañana de este miércoles, poco después de las 11.00 horas, cuando ha pasado a nivel naranja (vigilancia) al rebasar los dos metros, conceretamente los 2,09. De forma puntual, el umbral se había alcanzado ya a las 8.40 horas. El nivel rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento, se sitúa en los 2,50 metros. En apenas 17 horas, el Guadalquivir ha ganado medio metro a su paso por la capital. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú El fuerte viento derriba árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego El temporal de lluvia y viento se está dejando notar en Córdoba con fuerza, con varios árboles y muros caídos en distintos puntos de la provincia, además de al menos seis carreteras comarcales cortadas. Además, el fuerte viento ha derribado árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego de Córdoba. [Lea aquí la noticia al completo]

En cuanto a carreteras autonómicas, durante la mañana de este miércoles se han visto cortadas la carretera A-309, en el kilómetro 33 (término municipal de Bujalance) y la A306 en punto kilométrico 14 entre Bujalance y Cañete.