Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Temporal de lluvia y vientoIncidenciasAemetLa Calahorra, precintadaMontoro y Villa del Río, sin luzPalma del RíoMuerte por estrangulamientoIndraRío Zagrilla en PriegoCarreteras cortadas
instagramlinkedin

Sucesos

El temporal de lluvia y viento azota Montoro, Villa del Río, Cañete y Pedro Abad

Una tormenta interrumpe la electricidad en varias localidades y causa daños en la red viaria

Carretera afectada por las lluvias en Pedro Abad.

Carretera afectada por las lluvias en Pedro Abad. / Casavi

Rafael Castro

Rafael Castro

Montoro

Una intensa tromba de agua registrada alrededor de las 8.30 horas de la mañana de este miércoles ha causado importantes incidencias en los municipios cordobeses de Montoro y Villa del Río. A raíz de este fenómeno meteorológico extremo, el suministro eléctrico se ha visto interrumpido desde las 9.00 horas en ambas localidades, afectando a numerosos vecinos y comercios.

La alcaldesa de Montoro, Lola Amo, ha informado que desde las 7 de la mañana se venían produciendo diversos cortes de luz intermitentes, pero a partir de las 9 de la mañana la interrupción ha sido global.

Ante la imposibilidad de circular con seguridad por el temporal de lluvia y viento, y la nula asistencia de pasajeros, se ha suspendido temporalmente el servicio de bus urbano de Montoro hasta el horario de tarde y si fuese posible realizarlo con seguridad.

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha emitido un comunicado urgente a la población en el que recomienda evitar salir a la calle debido a las fuertes rachas de viento acompañadas de lluvia, que pueden conllevar graves riesgos para la seguridad personal. Morales advierte que las condiciones meteorológicas adversas pueden ocasionar daños personales y materiales, e insiste en la importancia de extremar la precaución.

Además, el alcalde ha alertado sobre el peligroso aumento del caudal en los arroyos Cañetejo, Las Cañas y el Salado de Porcuna a su paso por Villa del Río. Esta crecida podría provocar inundaciones, especialmente en la zona de los huertos familiares y en el polígono industrial La Vega, dos áreas especialmente vulnerables ante episodios de lluvias torrenciales, como ya ocurrió hace quince años.

Incidencias en la red viaria: socavones y daños en vehículos

La autovía de Andalucía también se ha visto seriamente afectada por el temporal. Numerosos socavones han aparecido en distintos puntos de la carretera, provocando reventones de ruedas en varios vehículos que transitaban por la zona en esos momentos, así como numerosas retenciones. Las autoridades recomiendan máxima precaución a los conductores y, en la medida de lo posible, evitar los desplazamientos por carretera hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

En Directo
Ver más

El viento huracanado de esta mañana ha afectado también al municipio de Cañete de las Torres, donde se han caído varios árboles en zonas ajardinadas, afectando al mismo tiempo al campo de fútbol, llevándose la peor parte de la borrasca Kristin el polígono industrial Los Ruedos, por los numerosos arrastres de barro de las laderas colindantes y el alto nivel de agua alcanzado en la zona. Asimismo, el alcalde, Félix Romero, ha informado de que el pararrayos del Ayuntamiento se ha desplomado, por lo que se ha tenido que cerrar la puerta de acceso.

Noticias relacionadas y más

El alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, se ha desplazado al entorno del poígono industrial y del polideportivo municipal, donde se han anegado algunas calles, y ha mostrado su preocupación por el caudal que lleva el arroyo del Asno, que puede provocar el corte de la carretera de servicio que da acceso a la localidad por El Carpio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  2. La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
  3. La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
  4. García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
  5. El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
  6. Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
  7. La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
  8. Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros

¿Dónde ha llovido más en Córdoba? Estos son los litros que ha dejado el paso de la borrasca Joseph este martes

¿Dónde ha llovido más en Córdoba? Estos son los litros que ha dejado el paso de la borrasca Joseph este martes

Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias y carreteras cortadas hoy

Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias y carreteras cortadas hoy

El temporal de lluvia y viento azota Montoro, Villa del Río, Cañete y Pedro Abad

El temporal de lluvia y viento azota Montoro, Villa del Río, Cañete y Pedro Abad

El temporal provoca destrozos materiales en la provincia, con caídas de árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego

El temporal obliga al cierre de ocho carreteras provinciales

El temporal obliga al cierre de ocho carreteras provinciales

Así fue la actuación del cabo Obrero de la Brigada Guzmán el Bueno X en Adamuz

Así fue la actuación del cabo Obrero de la Brigada Guzmán el Bueno X en Adamuz

La Junta subvenciona a 14 bandas de música de Córdoba para la compra de instrumentos

La Junta subvenciona a 14 bandas de música de Córdoba para la compra de instrumentos

Palma del Río activa el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas

Palma del Río activa el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas
Tracking Pixel Contents