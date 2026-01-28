El temporal de lluvia y viento azota Montoro, Villa del Río, Cañete y Pedro Abad

Una intensa tromba de agua registrada alrededor de las 8.30 horas de la mañana de este miércoles ha causado importantes incidencias en los municipios cordobeses de Montoro y Villa del Río. A raíz de este fenómeno meteorológico extremo, el suministro eléctrico se ha visto interrumpido desde las 9.00 horas en ambas localidades, afectando a numerosos vecinos y comercios.

La alcaldesa de Montoro, Lola Amo, ha informado que desde las 7 de la mañana se venían produciendo diversos cortes de luz intermitentes, pero a partir de las 9 de la mañana la interrupción ha sido global.

Ante la imposibilidad de circular con seguridad por el temporal de lluvia y viento, y la nula asistencia de pasajeros, se ha suspendido temporalmente el servicio de bus urbano de Montoro hasta el horario de tarde y si fuese posible realizarlo con seguridad.

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha emitido un comunicado urgente a la población en el que recomienda evitar salir a la calle debido a las fuertes rachas de viento acompañadas de lluvia, que pueden conllevar graves riesgos para la seguridad personal. Morales advierte que las condiciones meteorológicas adversas pueden ocasionar daños personales y materiales, e insiste en la importancia de extremar la precaución.

Además, el alcalde ha alertado sobre el peligroso aumento del caudal en los arroyos Cañetejo, Las Cañas y el Salado de Porcuna a su paso por Villa del Río. Esta crecida podría provocar inundaciones, especialmente en la zona de los huertos familiares y en el polígono industrial La Vega, dos áreas especialmente vulnerables ante episodios de lluvias torrenciales, como ya ocurrió hace quince años.

Incidencias en la red viaria: socavones y daños en vehículos

La autovía de Andalucía también se ha visto seriamente afectada por el temporal. Numerosos socavones han aparecido en distintos puntos de la carretera, provocando reventones de ruedas en varios vehículos que transitaban por la zona en esos momentos, así como numerosas retenciones. Las autoridades recomiendan máxima precaución a los conductores y, en la medida de lo posible, evitar los desplazamientos por carretera hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

En Directo

Manuel González Los vecinos de Campo de Aras, en Lucena, sin luz El desprendimiento en el asfalto de un árbol de gran porte, que atraviesa el asfalto, ha provocado la suspensión del tráfico rodado en la zona rural de Campo de Aras, en Lucena. Además, desde esta mañana se mantiene fuera de servicio el abastecimiento eléctrico. Efectivos de Protección Civil se han desplazado a este entorno para contribuir a la resolución de las incidencias. En el resto de Lucena, hasta el momento, los efectos de la borrasca Kristin son de controlada dimensión. Corte de carretera en Campo de Aras, Lucena. / Manuel González

A. J. González En fotos | El impacto del temporal de lluvia y viento en Córdoba Algunas instantáneas del efecto de la borrasca Kristin sobre las calles y vías de Córdoba. Aviso naranja en Córdoba / A. J. González

Manuel Murillo Vídeo | Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba Árboles caídos, tejados arrancados y calles anegadas, entre los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba. Manuel Murillo

Adrián Ramírez El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en aviso naranja El río Guadalquivir ha superado los dos metros de altura y ha entrado en aviso naranja a su paso por Córdoba capital. Según los datos facilitados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cauce ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas. El caudal del río se ha duplicado en apenas 24 horas. Poco antes del mediodía del martes apenas superaba el metro de altura; en torno a las 17.00 horas alcanzó el metro y medio, lo que activó el aviso amarillo (seguimiento), y ha sido ya en la mañana de este miércoles, poco después de las 11.00 horas, cuando ha pasado a nivel naranja (vigilancia) al rebasar los dos metros, conceretamente los 2,09. De forma puntual, el umbral se había alcanzado ya a las 8.40 horas. El nivel rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento, se sitúa en los 2,50 metros. En apenas 17 horas, el Guadalquivir ha ganado medio metro a su paso por la capital. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú El fuerte viento derriba árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego El temporal de lluvia y viento se está dejando notar en Córdoba con fuerza, con varios árboles y muros caídos en distintos puntos de la provincia, además de al menos seis carreteras comarcales cortadas. Además, el fuerte viento ha derribado árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego de Córdoba. [Lea aquí la noticia al completo]

El viento huracanado de esta mañana ha afectado también al municipio de Cañete de las Torres, donde se han caído varios árboles en zonas ajardinadas, afectando al mismo tiempo al campo de fútbol, llevándose la peor parte de la borrasca Kristin el polígono industrial Los Ruedos, por los numerosos arrastres de barro de las laderas colindantes y el alto nivel de agua alcanzado en la zona. Asimismo, el alcalde, Félix Romero, ha informado de que el pararrayos del Ayuntamiento se ha desplomado, por lo que se ha tenido que cerrar la puerta de acceso.

El alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, se ha desplazado al entorno del poígono industrial y del polideportivo municipal, donde se han anegado algunas calles, y ha mostrado su preocupación por el caudal que lleva el arroyo del Asno, que puede provocar el corte de la carretera de servicio que da acceso a la localidad por El Carpio.