El Pleno de Pozoblanco aprueba la subida salarial de trabajadores y concejales con dedicación exclusiva o parcial

El Ayuntamiento de Pozoblanco celebró en la noche de este martes el pleno ordinario correspondiente al mes de enero. Una sesión que estuvo marcada por un asunto que, aunque figuraba inicialmente como segundo punto dentro de las propuestas del equipo de gobierno, acabó tratándose por la vía de urgencia tras un cambio de última hora. Se trataba de la ratificación de una resolución de Alcaldía relacionada con la actualización salarial y el calendario de pago de atrasos para todo el personal municipal, medida que también alcanza a los concejales con dedicación exclusiva o parcial.

El acuerdo contempla el reconocimiento y abono de los atrasos correspondientes al ejercicio 2025, cifrados en un 0,5 por ciento y con efectos desde el 1 de enero de ese año, así como los generados por la aplicación del incremento del 2,5 por ciento previsto para 2026, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este ejercicio. A ello se suma una actualización salarial adicional del 1,5 por ciento que se aplicará sobre las retribuciones consolidadas de 2025, una vez incluido el citado 2,5 por ciento.

Críticas por la subida de los ediles

Aunque la subida salarial impulsada por el Gobierno central contó con el respaldo unánime de la Corporación, no ocurrió lo mismo con la forma en la que se llevó al pleno. La defensa de la propuesta corrió a cargo del concejal de Personal, Manuel Fernández, y del alcalde, Santiago Cabello, quien recordó que durante sus años al frente del Ayuntamiento no se había incrementado el sueldo y que su retribución se sitúa por debajo del máximo permitido por la ley. Unos argumentos que no convencieron a IU ni al concejal Gerardo Arévalo.

El portavoz de Izquierda Unida, Emmanuel Vioque, señaló que su grupo apoya la subida a los trabajadores municipales, pero criticó que el incremento para los concejales se incluyera "de manera encubierta". En la misma línea, Gerardo Arévalo solicitó que se votara por separado la subida del personal y la de los cargos políticos. Por su parte, el PSOE centró sus críticas en las formas, al considerar que el decreto fue comunicado a última hora, tal y como expresó su portavoz, Rafael Villarreal. Pese a todo, el punto fue finalmente aprobado con el voto favorable de todos los concejales.

Mociones de los grupos

En el apartado de mociones, salieron adelante prácticamente todas las propuestas debatidas. Izquierda Unida logró aprobar tres iniciativas: una para reclamar a la Diputación de Córdoba una autoescala para el parque de bomberos de Pozoblanco; otra para solicitar la circunvalación de Villanueva de Córdoba y el arreglo de la carretera A-421, y una tercera de rechazo al acuerdo con Mercosur, esta última con la abstención del PSOE.

También hubo unanimidad en las tres mociones presentadas por el PP, relativas a la conversión de la N-432 en autovía, el refuerzo de medios humanos y materiales para la Guardia Civil y la mejora de la estación del AVE de Villanueva de Córdoba. En esta última se incorporó una enmienda de Gerardo Arévalo para instar a la Junta de Andalucía a mejorar la oferta de autobuses.

Noticias relacionadas

Por último, fue rechazada la moción presentada por el concejal no adscrito que planteaba un calendario de retirada y un plan de sustitución de tuberías de fibrocemento, así como avisos inmediatos ante episodios de turbidez del agua y averías, al contar con el voto en contra del Partido Popular.